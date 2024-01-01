Yaram Yarimdir Şarkı Sözleri
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Gökhan Kırdar
Yaram Yarimdir
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Yara beni,yara beni
aşkın oku,yara beni
bıraksınlar,yara beni
atsın yardan,yara beni
yaram yarimdir
yarim yaramdır
azığım zehir
bineğim gamdır
yaram yarimdir
yarim yaramdır
***
azığım zehir
bineğim gamdır
yaraydın gönül yaraydın
her yer karanlık,yar aydın
hem ilaçtın hem yaraydın
sırrımı deşip
yaraydın gönül yaraydın
azığım zehir
bineğim gamdır
yaram yarimdir
yarim yaramdır