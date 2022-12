Gökhan Kırdar

Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok inan bir nefeslik Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim *** Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim