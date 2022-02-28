Serseri Mayın Şarkı Sözleri
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Gökhan Kırdar
Serseri Mayın
-
Senden uzakta hep bir şeyler eksik
Gönlümde derman yok inan bir nefeslik
Ne bir avuntu ne de biraz ümit
Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik?
İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim
***
Senden uzakta hep bir şeyler eksik
Gönlümde derman yok inan bir nefeslik
Ne bir avuntu ne de biraz ümit
Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik?
İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim
***
Yerine sevemem, yerine sevemem
Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama
Yerine sevemem, yerine sevemem
Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim
***
Senden uzakta hep bir şeyler eksik
Gönlümde derman yok inan bir nefeslik
Ne bir avuntu ne de biraz ümit
Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik?
İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim
***
Senden uzakta hep bir şeyler eksik
Gönlümde derman yok inan bir nefeslik
Ne bir avuntu ne de biraz ümit
Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik?
İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyim
***
Yerine sevemem, yerine sevemem
Razıyım, yapayalnız tükensin yıllarım ama
Yerine sevemem, yerine sevemem
Olmuyor, denedim yine de yerine sevemedim her şeyim
-
Yoksun diye geldi esti bahar
Yoksun diye yandı aşkına can
Gözümün önüne geldi meşki zaman
Gecemi sarhoş ederdi hoş bir edan
***
Sensiz neyleyim dalda çiçek
Günler yıllara oldu da denk
Kapıda nöbete durdu yaşlı seyis
Salına salına geldi aşkı haber
***
Çek faytonu
Yarime uzanalım
Çağırıyor günlerin hasreti
***
Ah dize getirdin yüreğimi
Hadi uzat ellerini
Sevişelim sabaha dek
***
Yoksun diye geldi esti bahar
Yoksun diye yandı aşkına can
Gözümün önüne geldi meşki zaman
Gecemi sarhoş ederdi hoş bir edan
***
Sensiz neyleyim dalda çiçek
Günler yıllara oldu da denk
Kapıda nöbete durdu yaşlı seyis
Salına salına geldi aşkı haber
***
Çek faytonu
Yarime uzanalım
Çağırıyor günlerin hasreti
***
Ah dize getirdin yüreğimi
Hadi uzat ellerini
Sevişelim sabaha dek
***
Çek faytonu
Yarime uzanalım
Çağırıyor günlerin hasreti
***
Ah dize getirdin yüreğimi
Hadi uzat ellerini
Sevişelim sabaha dek