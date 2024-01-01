Gökhan Özen

-
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
***
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
-
Kendimi
Kendimi
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya
Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Firardayım
***
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım
-
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
Aaah aaah aaah
Kime inanayım ben
Aaah aaah aaah
Kime güvendim ben
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
-
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
-
Aşk bende sımsıcak buz gibi değil
Karda, kışta, eksi kırkta bence yanmalı
Duygularım sahici, macera değil
Var mı böylesi bu devirde, bir sormalı?
***
Yalnızlık uzun zamandır koynumda
Egolarından soyun da gel bana
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Yüzde yüz hakikat lazım
Süratinden anlamam
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Aşka cesaret lazım
Bi de adam gibi adam
-
-
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
***
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası?
-
-
-
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Uzak tut, kendini uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
İki yüzün var ama
(Bugün de yarın da) Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin yokmuş bağrında (Ölürdüm o bağrında)
(Bugün de yarın da)
Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin...