Gökhan Özen

Adın & Adresin Kuru kuru sevme beni Neye yarar gözlerimin içine baka baka Söylediklerin, söylemediklerin *** Bunlara karnım tok aslında Ne garip çelişkiydi Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya *** Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini Eski güzel günlerde kalsın adın adresin Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin Adın, adresin Adın, adresin *** Kuru kuru sevme beni Neye yarar gözlerimin içine baka baka Söylediklerin, söylemediklerin *** Bunlara karnım tok aslında Ne garip çelişkiydi Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya *** Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini Eski güzel günlerde kalsın adın adresin Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin *** Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini Eski güzel günlerde kalsın adın adresin Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin Adın, adresin Adın, adresin

Firardayım Kendimi Kendimi Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Firardayım *** Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım

İki Kişi Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor Söyle, söyle bitmiyor *** Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız *** Aaah aaah aaah Kime inanayım ben Aaah aaah aaah Kime güvendim ben *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor

Sana Sorsunlar Bensiz de mutlu olursun Öyle ya da böyle Korkma üç gün geçer, geçer unutursun Muhtemelen benden önce *** Acılardan payını almış Gidiyorum uzaklara Öyle bir hissizlik ki bu Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi? *** Bensiz de mutlu olursun Öyle ya da böyle Korkma üç gün geçer, geçer unutursun Muhtemelen benden önce *** Acılardan payını almış Gidiyorum uzaklara Öyle bir hissizlik ki bu Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi? *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?

Adam Gibi Adam Aşk bende sımsıcak buz gibi değil Karda, kışta, eksi kırkta bence yanmalı Duygularım sahici, macera değil Var mı böylesi bu devirde, bir sormalı? *** Yalnızlık uzun zamandır koynumda Egolarından soyun da gel bana *** Hesap kitap yapmadan Kalpte tedbir almadan Yüzde yüz hakikat lazım Süratinden anlamam *** Hesap kitap yapmadan Kalpte tedbir almadan Aşka cesaret lazım Bi de adam gibi adam

Ayrılık Kafası Gittin, bir kaçak gibi Sordum, son seçimindi Şimdi mi geldi aklın başına Ha? bu neyin kafası? *** Sarmış gibisin mişli geçmişe Hep aynı sözler hep aynı klişe Şimdi sorsan çıkıp da karşıma *** Bende neyin kafası? ayrılık kafası Seni ve geçmişimi Gelmiyor başa sarası *** Benimki sek ayrılık kafası Tabi ki olacak tasası Sen benden, ben senden muaf Eksik olsun elvedası *** Benimki sek ayrılık kafası Tabi ki olacak tasası Sen benden, ben senden muaf Eksik olsun elvedası *** Gittin, bir kaçak gibi Sordum, son seçimindi Şimdi mi geldi aklın başına Ha? bu neyin kafası? *** Sarmış gibisin mişli geçmişe Hep aynı sözler hep aynı klişe Şimdi sorsan çıkıp da karşıma Bende neyin kafası? ayrılık kafası *** Seni ve geçmişimi Gelmiyor başa sarası Benimki sek ayrılık kafası Tabi ki olacak tasası Sen benden, ben senden muaf Eksik olsun elvedası *** Benimki sek ayrılık kafası Tabi ki olacak tasası Sen benden, ben senden muaf Eksik olsun elvedası *** Ayrılık kafası Tabi ki olacak tasası Sen benden, ben senden muaf Eksik olsun elvedası *** Gittin, bir kaçak gibi Sordum, son seçimindi Şimdi mi geldi aklın başına Ha? bu neyin kafası? *** Sarmış gibisin mişli geçmişe Hep aynı sözler hep aynı klişe Şimdi sorsan çıkıp da karşıma *** Bende neyin kafası?