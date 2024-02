Gökhan Özen

Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of *** Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at Ufak at da *** E biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın