Milyoner Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Milyoner şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Milyoner şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milyoner sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bana bir ilaç ver unutayım
Sensiz geçen her bir dakkayı
Yaşanmamış sayalım
***
Bana bir ilaç ver unutayım
Sensiz uyandığım o sabahları
Hiç doğmamış sayalım
***
Ah sevgilim kim kime olacak tiryaki
Ah sevgilim göreceğiz sonunda illaki
***
Kiminin üstüne bol gelir
Eline yüzüne bulaşır
Ama senle ben elele aynı karede
Aşk en çok bize yakışır
-
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Dün bugün yarın her gün
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Dün bugün yarın her gün
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
-
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adımı değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten o yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adını değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Zor yokluğunun arkası
Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı
Yok unut deme imkansız
Ben garip budala sen gönül yarası
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben anca ha yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
-
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adımı değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten o yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adını değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Zor yokluğunun arkası
Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı
Yok unut deme imkansız
Ben garip budala sen gönül yarası
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben anca ha yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
-
Beni bırak kendi halime
Kendi yalnız dünyamda
Ben sensiz daha iyiyim
Bildiğin her anlamda
***
Seni artık sevesim yok
Hiç arkadaş kalasım yok
Selamını alasım yok
Gördüğünde hatrla
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Öyle unutulmaz böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Beni bırak kendi halime
Kendi yalnız dünyamda
Ben sensiz daha iyiyim
Bildiğin her anlamda
***
Seni artık sevesim yok
Hiç arkadaş kalasım yok
Selamını alasım yok
Gördüğünde hatrla
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece; sokakları
Benden sorulur
-
-
-
-
-
-
-
-