Gökhan Özen

Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Adil değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Eyvah *** Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Masum değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun