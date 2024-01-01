Başka Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Başka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Başka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Paramparça bak kalbim
Gelmişim, geçmişim
Her parçası ayrı yerde
***
Bıraktığın izleri
Silmişim, silmemişim
Bütün bunlardan sana ne?
***
Adil değil bak hayat hiçbirimize
Payıma düşen onca yara bere
Biraz huzur, bi' tebessüm
Olamadık ya biz bize
***
Eyvah, eyvah
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi biraz
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
***
Eyvah
***
Paramparça bak kalbim
Gelmişim, geçmişim
Her parçası ayrı yerde
***
Bıraktığın izleri
Silmişim, silmemişim
Bütün bunlardan sana ne?
***
Masum değil bak hayat hiçbirimize
Payıma düşen onca yara bere
Biraz huzur, bi' tebessüm
Olamadık ya biz bize
***
Eyvah, eyvah
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi biraz
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
-
Benle çıktığın yolu benle bitiremedin
Benim kara günlerimi göğüsleyemedin
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim?
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var
Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
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