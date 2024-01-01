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Gökhan Özen Özelsin Aşkım Son bir defa çıkıyorum yollarına Niyetin varsa göster hadi güzelim Son bir şansı seriyorum kollarına Dur biraz yavaşla *** Şimdi ayrılık zamanı geldiyse Bunu bana değil Gel yüreğime söyle Seni seviyorum vazgeçmem ömrümce Dur dinle *** Aşkım yüreğine talibim Dönüşü yok seni almaya geldim Aşkım gözlerine talibim Kaçarı yok seni almaya geldim

Sebebim Sensin

Balıklara Yem Olduk Bir büyük sevdaydı yaşadığımız En aksi umutları Yarınlara taşırdık Taksi mesafesiydi ayrılığımız Akşam kavga eder Sabaha barışırdık *** Bu sevda nöbetleri Gün gelince bitiyor İnsan göz göre göre Kendini aldatıyor *** Unuttuk yeminleri Biz sevmekten yorulduk O sarhoş denizlerde Balıklara yem olduk

Nerdesin

Gidenlere

Özelsin "Tazem"

Üşüyorum

Dayanamam

Özel Kız

Yüreğinden Uzaklarda