Özelsin Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Özelsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Özelsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özelsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Son bir defa çıkıyorum yollarına
Niyetin varsa göster hadi güzelim
Son bir şansı seriyorum kollarına
Dur biraz yavaşla
***
Şimdi ayrılık zamanı geldiyse
Bunu bana değil
Gel yüreğime söyle
Seni seviyorum
vazgeçmem ömrümce
Dur dinle
***
Aşkım yüreğine talibim
Dönüşü yok seni almaya geldim
Aşkım gözlerine talibim
Kaçarı yok seni almaya geldim
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Bir büyük sevdaydı yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
***
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
***
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
O sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
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