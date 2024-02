Gökhan Özen

Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında *** Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında *** Aslında yok bazen ama var fazlasıyla Birçok şey yalan aslında Aslında, aslında Yalan aslında Aslında, aslında *** Yalan aslında, her şey yalan aslında Bu dünya sensiz de döner, döner unutma

Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla