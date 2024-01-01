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7/24 Dinle Bende Bi Aşk Var

Bende Bi Aşk Var Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Bende Bi Aşk Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Bende Bi Aşk Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bende Bi Aşk Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Bende Bi Aşk Var

  • Ayaz

  • Acıyor

  • Gidemiyorum

  • Yalnız Kuş

  • Aşkın Yalanmış

  • Uzaktan

  • Unuttun Mu Sahi

  • Aşk Bitti

  • Rüzgar

  • Sarhoş

  • Yarım Kalan Şarkı

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