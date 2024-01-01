Gökhan Özen

Benden Sorulur Beni bırak kendi halime Kendi yalnız dünyamda Ben sensiz daha iyiyim Bildiğin her anlamda *** Seni artık sevesim yok Hiç arkadaş kalasım yok Selamını alasım yok Gördüğünde hatrla Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Öyle unutulmaz böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Beni bırak kendi halime Kendi yalnız dünyamda Ben sensiz daha iyiyim Bildiğin her anlamda *** Seni artık sevesim yok Hiç arkadaş kalasım yok Selamını alasım yok Gördüğünde hatrla Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece; sokakları Benden sorulur

Seni Seviyorum Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana

Budala Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adımı değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten o yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adını değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Zor yokluğunun arkası Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı Yok unut deme imkansız Ben garip budala sen gönül yarası *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben anca ha yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala

Budala ( Akustik ) Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adımı değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten o yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adını değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Zor yokluğunun arkası Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı Yok unut deme imkansız Ben garip budala sen gönül yarası *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben anca ha yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala