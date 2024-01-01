Gökhan Özen

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Kaderim sevdama kör kuyu kazmış
Çıkamaz içinden, kimse çıkamaz
Ne bilirdim senle ayrılık varmış
Hiçbir aşk gönlüme derman olamaz
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Çok sevdim, kederdeyim
***
Seni canım sandım, kalbime kattım
En büyük hatayı ben sende yaptım
Şahidimsin tanrım, bin kere öldüm
Şu seven kalbimi bin parçaya böldüm
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Çok sevdim, kederdeyim
Beni beni gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Beni de gör
-
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
***
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
Ufak at da
***
E biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
-
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
***
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
Çoktan kaybettiğim yarınlarımsın
***
Yazık, ah yazık
Hem sana hem bana, sevdamıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Gidişin en acı hatıra bana
Yıkıldı bu dünyam, kaldım altında
Bu acıyla bilmem nasıl yaşarım
Ağlamam ardından, susar bakarım
Dert etme sen beni, ne varsa yakarım
***
Yazık, ah yazık
Doğmamış günahsız canımıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Buz kesti yüreğimi sen yoksun diye
Odamda öylesine tek başına dolanır dururum gecelerce
Elimde senin resmin, hani şu çerçevesiyle getirdiğin
Ve bir anı gözlerimde
Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana
Kulağına fısıldamıştım, hatırla
Sana benden bana senden başka herkes yabancı, herkes el
Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım
Asla birbirimizi bırakmak yok
Terk etmek yok, asla
Ama şimdi bilmiyorum ner'desin, ner'de
***
Ner'desin ner'de?
-
-
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme oof
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Sever mi sence bu yüreğim bir daha
Paylaşır her şeyi bir kalple daha?
Sen bana, ben sana böyle tutkunken
Ayrılırken reva mı sevdamıza?
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme ah, ah
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bizi böyle bitirme
-
Boş ver
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Üç, dört
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Boş ver
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