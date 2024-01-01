Gökhan Özen

-
Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın
Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın?
Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın?
Sahiden yapar mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
***
Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun?
Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin?
Başından mı atardın?
Bağrına mı basardın?
Acımı taşır mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse
Kanma
***
Benim için n’apardın
***
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen
-
Sensizliğin sokağında voltaları atarken
Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen
Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken
Bir hata gibi, bir günah gibi koynumdasın sen
***
Ne senin ne benim ne de sevgimizin
Suçu var, suçu var, bir hatası var
Günah mı işledik?
Sadece sevdik, deliler gibi sevdik
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
**
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Sensizliğin sokağında voltaları atarken
Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen
Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken
Bir hata gibi, bir günah gibi içimden sen
***
Ne senin ne benim ne de sevgimizin
Suçu var, suçu var, bir hatası var
Günah mı işledik?
Sadece sevdik, deliler gibi sevdik
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
-
Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz
Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
***
Kalbim seninle kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
***
Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben?
Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben?
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
***
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
O serseri kalbim seninle!
***
Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Bu serseri kalbim seninle!
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
-
Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın
Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın?
Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın?
Sahiden yapar mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
***
Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun?
Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin?
Başından mı atardın?
Bağrına mı basardın?
Acımı taşır mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse
Kanma
***
Benim için n’apardın
***
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen
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