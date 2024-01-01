Gökhan Özen

Benim İçin Napardın (Nazan Öncel Versiyon) Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın? Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın? Sahiden yapar mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen *** Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun? Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin? Başından mı atardın? Bağrına mı basardın? Acımı taşır mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse Kanma *** Benim için n’apardın *** Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen

Kader Utansın Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi koynumdasın sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın ** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi içimden sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın

Kalbim Seninle Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle *** Kalbim seninle kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle! *** Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben? Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben? Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan *** Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda *** Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda Baktığın her yıldızda, attığın her adımda O serseri kalbim seninle! *** Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Bu serseri kalbim seninle! *** Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle!