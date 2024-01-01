Benim İçin N'apardın (Speed up) Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Benim İçin N'apardın (Speed up)
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Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın
Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın?
Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın?
Sahiden yapar mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
***
Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun?
Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin?
Başından mı atardın?
Bağrına mı basardın?
Acımı taşır mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse
Kanma
***
Benim için n’apardın
***
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen