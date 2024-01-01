Gökhan Özen

Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın? Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın? Sahiden yapar mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen *** Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun? Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin? Başından mı atardın? Bağrına mı basardın? Acımı taşır mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse Kanma *** Benim için n’apardın *** Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen