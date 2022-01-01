Gökhan Özen

Senin için, Sana rağmen senle savaştım. Şu kadere bak, Sana nerden, nasıl böyle bulaştım. *** Sönecek sönecek yanacaksın, Ve bunu geçici sanacaksın. Yerime birini bulayım derken, Öteye beriye saracaksın. *** Olan biten ortada, Olan bitmeyenler ne olacak? Senin halin tavrın bana uymaz, Bi’ soğuk bi’ sıcak. *** Olan biten ortada, Olan bitmeyenler ne olacak? Senin halin tavrın bana uymaz, Bi’ soğuk bi’ sıcak. *** Yani olan biten ortada. Bence sen bir bak ona, Yarısı gerçek gibi. Yarısı da uydurma, *** Deli midir nedir. Önce bir sıcak ola, Sonra bir soğuk olay, Bilmem nedir kolay. *** Sönecek sönecek yanacaksın, Ve bunu geçici sanacaksın. Yerime birini bulayım derken, Öteye beriye saracaksın. *** Olan biten ortada, Olan bitmeyenler ne olacak? Senin halin tavrın bana uymaz, Bi’ soğuk bi’ sıcak. *** Olan biten ortada, Olan bitmeyenler ne olacak? Senin halin tavrın bana uymaz, Bi’ soğuk bi’ sıcak.