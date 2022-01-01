Bi Soğuk Bi Sıcak Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Bi Soğuk Bi Sıcak
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Senin için,
Sana rağmen senle savaştım.
Şu kadere bak,
Sana nerden, nasıl böyle bulaştım.
***
Sönecek sönecek yanacaksın,
Ve bunu geçici sanacaksın.
Yerime birini bulayım derken,
Öteye beriye saracaksın.
***
Olan biten ortada,
Olan bitmeyenler ne olacak?
Senin halin tavrın bana uymaz,
Bi’ soğuk bi’ sıcak.
***
Olan biten ortada,
Olan bitmeyenler ne olacak?
Senin halin tavrın bana uymaz,
Bi’ soğuk bi’ sıcak.
***
Yani olan biten ortada.
Bence sen bir bak ona,
Yarısı gerçek gibi.
Yarısı da uydurma,
***
Deli midir nedir.
Önce bir sıcak ola,
Sonra bir soğuk olay,
Bilmem nedir kolay.
***
Sönecek sönecek yanacaksın,
Ve bunu geçici sanacaksın.
Yerime birini bulayım derken,
Öteye beriye saracaksın.
***
Olan biten ortada,
Olan bitmeyenler ne olacak?
Senin halin tavrın bana uymaz,
Bi’ soğuk bi’ sıcak.
***
Olan biten ortada,
Olan bitmeyenler ne olacak?
Senin halin tavrın bana uymaz,
Bi’ soğuk bi’ sıcak.