Gökhan Özen

Bir Veda Hikayesi Dilimin ucunda "gitme, dur" desem Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar Gururum önünde bir deli duvar *** Dilimin ucunda "gitme, dur" desem Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar Gururum önünde bir deli duvar *** Gidersen ömrüm bir sen daha Nereden bulacak? Ya bir daha görmezsem Tanrım, ne olacak? *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bir ömür beni mahkum etme oof *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Ah saplayıp o hançeri gönlüme Bizi böyle bitirme *** Sever mi sence bu yüreğim bir daha Paylaşır her şeyi bir kalple daha? Sen bana, ben sana böyle tutkunken Ayrılırken reva mı sevdamıza? *** Gidersen ömrüm bir sen daha Nereden bulacak? Ya bir daha görmezsem Tanrım, ne olacak? *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bir ömür beni mahkum etme ah, ah *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Ah saplayıp o hançeri gönlüme Bizi böyle bitirme *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bizi böyle bitirme

Civciv Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of *** Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at Ufak at da *** E biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın

Beni de Gör Yarabbim Kaderim sevdama kör kuyu kazmış Çıkamaz içinden, kimse çıkamaz Ne bilirdim senle ayrılık varmış Hiçbir aşk gönlüme derman olamaz *** Gittiğin gün nasıl yandım Buna nasıl dayandın? Serseri oldum peşinde Sokağında dolandım *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim Çok sevdim, kederdeyim *** Seni canım sandım, kalbime kattım En büyük hatayı ben sende yaptım Şahidimsin tanrım, bin kere öldüm Şu seven kalbimi bin parçaya böldüm *** Gittiğin gün nasıl yandım Buna nasıl dayandın? Serseri oldum peşinde Sokağında dolandım *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Çok sevdim, kederdeyim Beni beni gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim Beni de gör

Can Yoldaşım Yalansız tek seni, tek seni sevdim Ben yanmayım söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğim sendin Bu vedaya kalbim nasıl dayansın? *** Yalansız tek seni, tek seni sevdim Ben yanmayım söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğim sendin Bu vedaya kalbim nasıl dayansın? Çoktan kaybettiğim yarınlarımsın *** Yazık, ah yazık Hem sana hem bana, sevdamıza yazık *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım dertte *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte *** Gidişin en acı hatıra bana Yıkıldı bu dünyam, kaldım altında Bu acıyla bilmem nasıl yaşarım Ağlamam ardından, susar bakarım Dert etme sen beni, ne varsa yakarım *** Yazık, ah yazık Doğmamış günahsız canımıza yazık *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım dertte *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte *** Buz kesti yüreğimi sen yoksun diye Odamda öylesine tek başına dolanır dururum gecelerce Elimde senin resmin, hani şu çerçevesiyle getirdiğin Ve bir anı gözlerimde Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana Kulağına fısıldamıştım, hatırla Sana benden bana senden başka herkes yabancı, herkes el Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım Asla birbirimizi bırakmak yok Terk etmek yok, asla Ama şimdi bilmiyorum ner'desin, ner'de *** Ner'desin ner'de?