Gökhan Özen

Hesapsızca kitapsızca Bir çocuğun masum Sevinçleri gibi günahsızca Yalansızca, dolansızca Seni sevdim ben delikanlıca *** Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet Gittiğin gün beni ölmüş farzet *** Ayrılamam can gibisin Ayrılamam herşeyimsin Terkediyorsan bilmelisin Sen bu kalbin, birtanesisin!

Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında *** Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında *** Aslında yok bazen ama var fazlasıyla Birçok şey yalan aslında Aslında, aslında Yalan aslında Aslında, aslında *** Yalan aslında, her şey yalan aslında Bu dünya sensiz de döner, döner unutma