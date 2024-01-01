Gökhan Özen

Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil