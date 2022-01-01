Bize Aşk Lazım Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Bize Aşk Lazım
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Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
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