Gökhan Özen

Budala ( Akustik ) Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adımı değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten o yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adını değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Zor yokluğunun arkası Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı Yok unut deme imkansız Ben garip budala sen gönül yarası *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben anca ha yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala

Seni Seviyorum Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana

Budala Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adımı değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten o yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adını değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Zor yokluğunun arkası Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı Yok unut deme imkansız Ben garip budala sen gönül yarası *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben anca ha yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala

Aşk En Çok Bize Yakışır Bana bir ilaç ver unutayım Sensiz geçen her bir dakkayı Yaşanmamış sayalım *** Bana bir ilaç ver unutayım Sensiz uyandığım o sabahları Hiç doğmamış sayalım *** Ah sevgilim kim kime olacak tiryaki Ah sevgilim göreceğiz sonunda illaki *** Kiminin üstüne bol gelir Eline yüzüne bulaşır Ama senle ben elele aynı karede Aşk en çok bize yakışır