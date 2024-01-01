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7/24 Dinle Milyoner

Milyoner Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Milyoner şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Milyoner şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milyoner sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Milyoner

  • Budala

  • Seni Seviyorum

  • Budala ( Akustik )

  • Aşk En Çok Bize Yakışır

  • Benden Sorulur

  • Gelemem

  • Milyoner

  • Ne Farkeder

  • Nereye Kadar (Versiyon)

  • Sahte Hosçakal

  • Sensizlik Kıyamet

  • Iki Yeni Yabancı (Erhan Bayrak Versiyon)

  • Iki Yeni Yabancı (Gökhan Özen Versiyonu)

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