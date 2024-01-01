Resimler ve Hayaller Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Resimler ve Hayaller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Resimler ve Hayaller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resimler ve Hayaller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen
Resimler ve Hayaller
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Şu talihe şansa bak
Yine kış göreceğim
Hatıralar yaralar
Hep yalan güleceğim
Düşün düşün belkide tüketip
Herşeyimi sonunda sana uyanmayı
Bırakıp kendime geleceğim
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
***
Şu talihe şansa bak
Yine kış göreceğim
Hatıralar yaralar
Hep yalan güleceğim
Düşün düşün belkide tüketip
Herşeyimi sonunda sana inanmayı
Bırakıp kendime geleceğim
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar
***
Yine iyi misin, aç mısın, tok musun diye soran olmuyor
Yüreği vefaya, vefalı aşka kapalılar bana uymuyor
(Ooh)
Ve bütün olanlar buraya kadar
-
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Aşk mı gurur mu sende hüküm süren
Hiç terk eder mi kalpten seven
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Aşk mı gurur mu sende hüküm süren
Hiç terk eder mi kalpten seven
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
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Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında
***
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
***
Aslında yok bazen ama var fazlasıyla
Birçok şey yalan aslında
Aslında, aslında
Yalan aslında
Aslında, aslında
***
Yalan aslında, her şey yalan aslında
Bu dünya sensiz de döner, döner unutma
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