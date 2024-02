Gökhan Özen

Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla