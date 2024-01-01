Gökhan Özen

Daha Erken (Burak Yeter) Geceyi salla hadi müziği kisma Istanbul daha erken Ben anlamam suçli haklidan Içi farkli dişi farklidan Kimi yar olmus arizaldan Bak iste bu guzel soru. Kana kana sevmeli kurali devirmeli Hakedene hakkini unutup vermeli Seveceksen ölumune sevmeli Kapasite meselesi bu Yanimda olmasi gerekenler Yanimdalar bak teker teker Kural basit hatirlatirim Geçmişe mazi derler Bir zamanlar aşkina yanarken Seni son durak diye anarken Simdi yokluguna Aski sattigina Serefine içerim ben Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul Daha erken...

Bende İstemem Bu yürek var ya Seni çok sevdi Yaralanmıştı seni fark etti O konuşmazdı bana söyletti Güvenim vardı seneler geçti Bu ihaneti ne cesaretle Bir sebep göster bileyim ben de Beni kaybettin sıra kendinde Bir an önce git bir daha dönme Affetmem imkansız ölsem de kahrımdan Beni aldatanı ben de istemem Çıldırdım kahrettim arkandan küfrettim Beni aldatanı ben de istemem

Depresif Kukla Haydi hoşçakal yolun açık olsun Dönmem geriye her şeyinle fossun Sevgi neyine çocuk gibi toysun Egonu da al sana yakın olsun *** Dost sandıkların turşunu kursun Depresif kukla üzgünüm boşsun Bu şarkı sana yazıklar olsun Dahası da var sana kapak olsun

Oldu Mu (Club) Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen? Ayrılmak için bu telaş ne? Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu, şimdi oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya?