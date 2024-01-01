Daha Erken Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Daha Erken şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Daha Erken şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Daha Erken sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geceyi salla hadi müziği kisma
Istanbul daha erken
Ben anlamam suçli haklidan
Içi farkli dişi farklidan
Kimi yar olmus arizaldan
Bak iste bu guzel soru.
Kana kana sevmeli kurali devirmeli
Hakedene hakkini unutup vermeli
Seveceksen ölumune sevmeli
Kapasite meselesi bu
Yanimda olmasi gerekenler
Yanimdalar bak teker teker
Kural basit hatirlatirim
Geçmişe mazi derler
Bir zamanlar aşkina yanarken
Seni son durak diye anarken
Simdi yokluguna
Aski sattigina
Serefine içerim ben
Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul
Daha erken...
-
Geceyi salla hadi müziği kisma
Istanbul daha erken
Ben anlamam suçli haklidan
Içi farkli dişi farklidan
Kimi yar olmus arizaldan
Bak iste bu guzel soru.
Kana kana sevmeli kurali devirmeli
Hakedene hakkini unutup vermeli
Seveceksen ölumune sevmeli
Kapasite meselesi bu
Yanimda olmasi gerekenler
Yanimdalar bak teker teker
Kural basit hatirlatirim
Geçmişe mazi derler
Bir zamanlar aşkina yanarken
Seni son durak diye anarken
Simdi yokluguna
Aski sattigina
Serefine içerim ben
Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul
Daha erken...
-
Geceyi salla hadi müziği kisma
Istanbul daha erken
Ben anlamam suçli haklidan
Içi farkli dişi farklidan
Kimi yar olmus arizaldan
Bak iste bu guzel soru.
Kana kana sevmeli kurali devirmeli
Hakedene hakkini unutup vermeli
Seveceksen ölumune sevmeli
Kapasite meselesi bu
Yanimda olmasi gerekenler
Yanimdalar bak teker teker
Kural basit hatirlatirim
Geçmişe mazi derler
Bir zamanlar aşkina yanarken
Seni son durak diye anarken
Simdi yokluguna
Aski sattigina
Serefine içerim ben
Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul
Daha erken...
-
Geceyi salla hadi müziği kisma
Istanbul daha erken
Ben anlamam suçli haklidan
Içi farkli dişi farklidan
Kimi yar olmus arizaldan
Bak iste bu guzel soru.
Kana kana sevmeli kurali devirmeli
Hakedene hakkini unutup vermeli
Seveceksen ölumune sevmeli
Kapasite meselesi bu
Yanimda olmasi gerekenler
Yanimdalar bak teker teker
Kural basit hatirlatirim
Geçmişe mazi derler
Bir zamanlar aşkina yanarken
Seni son durak diye anarken
Simdi yokluguna
Aski sattigina
Serefine içerim ben
Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul
Daha erken...