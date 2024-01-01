Gökhan Özen

Daha Erken (Hüseyin Karadayı) Geceyi salla hadi müziği kisma Istanbul daha erken Ben anlamam suçli haklidan Içi farkli dişi farklidan Kimi yar olmus arizaldan Bak iste bu guzel soru. Kana kana sevmeli kurali devirmeli Hakedene hakkini unutup vermeli Seveceksen ölumune sevmeli Kapasite meselesi bu Yanimda olmasi gerekenler Yanimdalar bak teker teker Kural basit hatirlatirim Geçmişe mazi derler Bir zamanlar aşkina yanarken Seni son durak diye anarken Simdi yokluguna Aski sattigina Serefine içerim ben Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul Daha erken...

Daha Erken Geceyi salla hadi müziği kisma Istanbul daha erken Ben anlamam suçli haklidan Içi farkli dişi farklidan Kimi yar olmus arizaldan Bak iste bu guzel soru. Kana kana sevmeli kurali devirmeli Hakedene hakkini unutup vermeli Seveceksen ölumune sevmeli Kapasite meselesi bu Yanimda olmasi gerekenler Yanimdalar bak teker teker Kural basit hatirlatirim Geçmişe mazi derler Bir zamanlar aşkina yanarken Seni son durak diye anarken Simdi yokluguna Aski sattigina Serefine içerim ben Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul Daha erken...

Daha Erken (Burak Yeter) Geceyi salla hadi müziği kisma Istanbul daha erken Ben anlamam suçli haklidan Içi farkli dişi farklidan Kimi yar olmus arizaldan Bak iste bu guzel soru. Kana kana sevmeli kurali devirmeli Hakedene hakkini unutup vermeli Seveceksen ölumune sevmeli Kapasite meselesi bu Yanimda olmasi gerekenler Yanimdalar bak teker teker Kural basit hatirlatirim Geçmişe mazi derler Bir zamanlar aşkina yanarken Seni son durak diye anarken Simdi yokluguna Aski sattigina Serefine içerim ben Geceyi salla hadi muzigi kisma istanbul Daha erken...