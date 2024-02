Gökhan Özen

Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil Böyle bil *** Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım