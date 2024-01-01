Gökhan Özen

Dayanamam Yorgunum, özlemekten hayalini Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli Yorgunum, özlemekten hayalini Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Yalnızım taşıyamam sensizliği Ağlatır gecelerin sessizliği Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Dayanamam (aaaah aaaah)

Sebebim Sensin Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil Böyle bil *** Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım

Balıklara Yem Olduk Bir büyük sevdaydı yaşadığımız En aksi umutları Yarınlara taşırdık Taksi mesafesiydi ayrılığımız Akşam kavga eder Sabaha barışırdık *** Bu sevda nöbetleri Gün gelince bitiyor İnsan göz göre göre Kendini aldatıyor *** Unuttuk yeminleri Biz sevmekten yorulduk O sarhoş denizlerde Balıklara yem olduk

Nerdesin Sorma nasıl yaşadım sensiz Bunca zaman İnanma ben sendeyim hiç sebepsiz Unuttuğum yalan *** İçimde kopan birşeyler senden Yarım kalan yaşanmayan günlerden Hesap sorar anılar şimdi benden Vurur geçer o hasretin Taaa derinden Beni yüreğimden *** Nerdesin Bu akşamlar sensiz olmuyor Nerdesin Eller yerini almıyor Sen orda ben burda Yüreğim dayanmıyor Nerdesin bu şehir bana dar geliyor

Gidenlere Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler