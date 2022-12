Gökhan Özen

Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun lan her şey güzelse Onun adı aşkın adıysa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun olan her şey güzelse Onun adı aşktan kadınsa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında

Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis