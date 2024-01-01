Gökhan Özen

-
Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne
Ağlarım koyu karanlıklarda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne
Ağlarım koyu karanlıklarda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Kahretmem yokluğuna, kahretmem ben sana
Yanarım kendi akşamlarımda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Hataları, günahları bana bırak (bana bırak)
Güzel olan ne varsa al giderken
Anıları, dünleri yakarak (yakarak)
Mutluluğumu çaldın zaten
İçim kan ağlasa da
Yakarım kendimi
Yakarım kendimi, dönemem
-
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
***
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
Ufak at da
***
E biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
-
Kaderim sevdama kör kuyu kazmış
Çıkamaz içinden, kimse çıkamaz
Ne bilirdim senle ayrılık varmış
Hiçbir aşk gönlüme derman olamaz
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Çok sevdim, kederdeyim
***
Seni canım sandım, kalbime kattım
En büyük hatayı ben sende yaptım
Şahidimsin tanrım, bin kere öldüm
Şu seven kalbimi bin parçaya böldüm
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Çok sevdim, kederdeyim
Beni beni gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Beni de gör
-
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
***
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
Çoktan kaybettiğim yarınlarımsın
***
Yazık, ah yazık
Hem sana hem bana, sevdamıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Gidişin en acı hatıra bana
Yıkıldı bu dünyam, kaldım altında
Bu acıyla bilmem nasıl yaşarım
Ağlamam ardından, susar bakarım
Dert etme sen beni, ne varsa yakarım
***
Yazık, ah yazık
Doğmamış günahsız canımıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Buz kesti yüreğimi sen yoksun diye
Odamda öylesine tek başına dolanır dururum gecelerce
Elimde senin resmin, hani şu çerçevesiyle getirdiğin
Ve bir anı gözlerimde
Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana
Kulağına fısıldamıştım, hatırla
Sana benden bana senden başka herkes yabancı, herkes el
Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım
Asla birbirimizi bırakmak yok
Terk etmek yok, asla
Ama şimdi bilmiyorum ner'desin, ner'de
***
Ner'desin ner'de?
-
-
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme oof
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Sever mi sence bu yüreğim bir daha
Paylaşır her şeyi bir kalple daha?
Sen bana, ben sana böyle tutkunken
Ayrılırken reva mı sevdamıza?
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme ah, ah
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bizi böyle bitirme
-
Boş ver
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Üç, dört
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Boş ver
-
-
-
Bir masum kedi gibi koynuma
Kıvrılıp uyuduğun günler nerde
O bembeyaz o pamuk ayaklarınla
Odamda bıraktığın izler nerde?
Ben bir başkasını sahiplenirken
Sen bir yabancının gözlerine bakacaksın
Yıllar böyle akıp giderken
Sanma ki bensiz mutlu olacaksın
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye)
Hani yıldızındım senin yol gösterenin
Kaybolursun bensiz uzaklarda
(Ah)
Sen bilmezsin bu hayat çok zalim bebeğim
Harcanırsın zalim tuzaklarda
Bir daha böylesine sevilecek misin?
Böylesine deli saçmaca sebepsizce
Kalbimi parçalayan bu gidişin
Hesabını mahşere bıraktım çaresizce
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye)
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye
Diğerleriyle aynı hikaye
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye
Diğerleriyle aynı hikaye
(Diğerleriyle)
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye (nasıl oldu?)
Diğerleriyle aynı hikaye... (nasıl?)
Aynı hikaye (oho)
Aynı hikaye bu aşkta aynı hikaye (anladım, anladım)
Diğerleriyle aynı hikaye...
-
Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım
Doğmasın günlerim, dargınım
Ne derdim söylerim of ne derman beklerim
Dönerim karanlığa, giderim
***
Sonunda sen de el oldun el bir anda
Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla?
Unutmak en acı, en hain son
Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni)
***
Hatırla, of
Sen de hatırla bir an bile olsa
Hatırla, of
Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda
***
Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım
Doğmasın günlerim, dargınım, of
Ne derdim söylerim of ne derman beklerim
Dönerim karanlığa, giderim
***
Sonunda sen de el oldun el bir anda
Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla?
Unutmak en acı, en hain son
Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni)
***
Hatırla, of
Sen de hatırla bir an bile olsa
Hatırla, of
Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda
***
Hatırla, hatırla
Uçan martılarda, esen rüzgârlarda
Yağan yağmurlarda, her anında hatırla
Hatırla, hatırla sen de beni
Yalnız kaldığında arkanı dön bir bak
Gözlerim seninle, kalbim seninle, ruhum seninle
***
Hatırla, of (ruhum seninle, sen de hatırla)
Yaşananları hatırla, of (hatırla)
Hatırla, of (hatırla)
Hatırla
-
Sorma sorma
Nasıl geçti
Sensiz yıllar
Yıllar
***
Bir aşk rüzgarıydı
Esip geçti
Ardında boynu bükük
Hatıralar
***
Nöbet tutar yokluğun
Vurur geçer gecenin bir ortasında
Kıydılar bize gençliğimize
Hesabım yalancı yıllarla
***
Her şeyde biraz sen varsın
Baktığım her yerde gözlerin
Koklarım yastığını hala
İçimdeki hüzünlerde senin izlerin
-