Gökhan Özen

Eski Defter Remix O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah) *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın, eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)

Eski Defter O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah) *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın, eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)

Mis Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis

Değişir Dünya Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun lan her şey güzelse Onun adı aşkın adıysa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun olan her şey güzelse Onun adı aşktan kadınsa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında

Korkak Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak, bana büyük aşkını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim

Yanlış Numara Sana verdiğim değer, külliyen bir israf İlişki durumumuz, sen plancı ben saf Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara *** Sana verdiğim değer, külliyen bir israf İlişki durumumuz, sen plancı ben saf Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara

Deliyim Bu gece geliyormuşsun Son defa konuşmaya Zahmet etme sevgilim Niyetliyim ayrılmaya Bu gece geliyormuşsun Son defa konuşmaya Zahmet etme sevgilim Niyetliyim ayrılmaya Sustuklarım avaz avaz içimde Olanı biteni dökmenin Kime zararı olur dersin ah Aşkımla oynama Deliyim deliyim senden fazla Yetinemedim sevgiden azla Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda Deliyim deliyim senden fazla Yetinemedim sevgiden azla Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda Ne fayda, ne fayda Bu gece geliyormuşsun Son defa konuşmaya Zahmet etme sevgilim Niyetliyim ayrılmaya Bu gece geliyormuşsun Son defa konuşmaya Zahmet etme sevgilim Niyetliyim ayrılmaya Sustuklarım avaz avaz içimde Olanı biteni dökmenin Kime zararı olur dersin ah Aşkımla oynama Deliyim deliyim senden fazla Yetinemedim sevgiden azla Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda Deliyim deliyim senden fazla Yetinemedim sevgiden azla Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda Deliyim deliyim senden fazla Deliyim deliyim senden fazla Deliyim deliyim senden fazla Yetinemedim sevgiden azla Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda Ne fayda, ne fayda

Maske Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Samimiyet yoksunluğundan Üç yanlış doğruyu götürmez Bir yanlış her şeyi bitirir Seven kalbi kırdığın günü aşk Tüm masummiyetini yitirir Ov neler oluyor Orda sakin ol biraz yavaşla *** Korkularla aşktan kaçıpta Ucuz kahramanlık yapma Infazlar infaz üstüne Şu kalbimden geçeni bir dinlesene Sevmekte problemin mi var neee Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Ama sana maske gerek Çok konuşup az dinledin hep *** Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Tabi sana maske gerek *** Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Samimiyet yoksunluğundan Üç yanlış doğruyu götürmez Bir yanlış herşeyi bitirir Seven kalbi kırdığın günü aşk Tüm masummiyetini yitirir Ov neler oluyor Orda sakin ol bi yavaşla *** Korkularla aşktan kaçıpta Ucuz kahramanlık yapma İnfazlar infaz üstüne Şu kalbimden geçeni bi dinlesene Sevmekte problemin mi var neee oof Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Ama sana maske gerek Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Tabi sana maske gerek Tabi sana maske gerek *** Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan