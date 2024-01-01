Gökhan Özen

-
O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah)
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın, eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)
-
O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah)
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
O resmi tam ortadan yırtamadın ya
Ne dersen de bal gibi unutamadın ya
Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra
Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Koparıp atamadın, eski sevgilim
***
Daha neyin olaydım ki ben senin?
Kapanmayan eski defterin
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim
***
Yerine bir yenisini koyamadım
Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)
-
Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Kaçmışım uzağına
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
Ben kendime emanet
***
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
***
Yakmışım bu aralar
Senle tüm gemileri
Çıkmışım bu ilişkiden
İki ileri bir geri
***
Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz
Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz
***
Bir bilet aldım oh mis
Sezonu açtım oh mis
Denize karşı şöyle
Bir nefes aldım oh mis
***
Ben kendime emanet
Aydınlandım nihayet
Oralar da nasıl bilmem
Buralar da ohh hava mis
Mis mis mis mis mis
-
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun lan her şey güzelse
Onun adı aşkın adıysa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Gidemediğim bir yerlerde
Bulamadığım biri varsa
Onun olan her şey güzelse
Onun adı aşktan kadınsa
***
Susturmak, susmak gerek bazen
Kurtulmak, düşüncelerden acilen
Kalbinden, geçenleri duydun mu
Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
***
Değişir dünya sen inandıkça
Değişir işler bugün icabında
-
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
Kızgınlıklar geçer belki zamanla
Kırgınlığım asla
Olduğu kadar olmadığı kader
Deyip de gidelim mi şimdi
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
İkimizden geriye bak
Bir oyun bir oyuncak
Biri çok seven biri korkak
***
Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak, bana büyük aşkını anlatma
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya
Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma
Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim paramparça
***
Korkak
Ne var senin oyuncağın kırıldıysa
Benim kalbim
-
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
-
Bu gece geliyormuşsun
Son defa konuşmaya
Zahmet etme sevgilim
Niyetliyim ayrılmaya
Bu gece geliyormuşsun
Son defa konuşmaya
Zahmet etme sevgilim
Niyetliyim ayrılmaya
Sustuklarım avaz avaz içimde
Olanı biteni dökmenin
Kime zararı olur dersin ah
Aşkımla oynama
Deliyim deliyim senden fazla
Yetinemedim sevgiden azla
Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda
Deliyim deliyim senden fazla
Yetinemedim sevgiden azla
Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda
Ne fayda, ne fayda
Bu gece geliyormuşsun
Son defa konuşmaya
Zahmet etme sevgilim
Niyetliyim ayrılmaya
Bu gece geliyormuşsun
Son defa konuşmaya
Zahmet etme sevgilim
Niyetliyim ayrılmaya
Sustuklarım avaz avaz içimde
Olanı biteni dökmenin
Kime zararı olur dersin ah
Aşkımla oynama
Deliyim deliyim senden fazla
Yetinemedim sevgiden azla
Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda
Deliyim deliyim senden fazla
Yetinemedim sevgiden azla
Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda
Deliyim deliyim senden fazla
Deliyim deliyim senden fazla
Deliyim deliyim senden fazla
Yetinemedim sevgiden azla
Kafalar uymamış tenler uysa ne fayda
Ne fayda, ne fayda
-
Gel sıyrıl az biraz yalanlarından
Aşka katığın sınıflarından
Çok değerli sandığın egondan
Samimiyet yoksunluğundan
Üç yanlış doğruyu götürmez
Bir yanlış her şeyi bitirir
Seven kalbi kırdığın günü aşk
Tüm masummiyetini yitirir
Ov neler oluyor
Orda sakin ol biraz yavaşla
***
Korkularla aşktan kaçıpta
Ucuz kahramanlık yapma
Infazlar infaz üstüne
Şu kalbimden geçeni bir dinlesene
Sevmekte problemin mi var neee
Çok konuşup az dinledin hep
Bu yanlızlığa sensin sebep
Sevmek çırılçıplak kalmak demek
Ama sana maske gerek
Çok konuşup az dinledin hep
***
Bu yanlızlığa sensin sebep
Sevmek çırılçıplak kalmak demek
Tabi sana maske gerek
***
Gel sıyrıl az biraz yalanlarından
Aşka katığın sınıflarından
Çok değerli sandığın egondan
Samimiyet yoksunluğundan
Üç yanlış doğruyu götürmez
Bir yanlış herşeyi bitirir
Seven kalbi kırdığın günü aşk
Tüm masummiyetini yitirir
Ov neler oluyor
Orda sakin ol bi yavaşla
***
Korkularla aşktan kaçıpta
Ucuz kahramanlık yapma
İnfazlar infaz üstüne
Şu kalbimden geçeni bi dinlesene
Sevmekte problemin mi var neee oof
Çok konuşup az dinledin hep
Bu yanlızlığa sensin sebep
Sevmek çırılçıplak kalmak demek
Ama sana maske gerek
Çok konuşup az dinledin hep
Bu yanlızlığa sensin sebep
Sevmek çırılçıplak kalmak demek
Tabi sana maske gerek
Tabi sana maske gerek
***
Gel sıyrıl az biraz yalanlarından
Aşka katığın sınıflarından
Çok değerli sandığın egondan
Gel sıyrıl az biraz yalanlarından
Aşka katığın sınıflarından
Çok değerli sandığın egondan
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Gözlerine bakınca bir hayal kurdum
Daha ilk bakışta
Sözlerine susupta haline haps oldum
Resmen istisna
***
Belki bir gün İstanbul'da belki Bodrum'da
Karşılaşsak güler bize aşk bir muamma
Onu bunu bilmem ama tıpkı senin gibi
Bir istisna, bir istisna
***
Aranıyor saatler ilk aşk vaktinde
Durmuyor vaatler sözler neden tutulmuyor
Sevmeye korkar olduk sahtelerden
Bir istisna, bir istisna
Aranıyor (aranıyor aranıyor aranıyor)
***
Bir istisna
***
Bir istisna
***
Gözlerine bakınca bir hayal kurdum
Daha ilk bakışta
Sözlerine susupta haline haps oldum
Resmen istisna
***
Belki bir gün İstanbul'da belki Bodrum'da
Karşılaşsak güler bize aşk bir muamma
Onu bunu bilmem ama tıpkı senin gibi
Bir istisna, bir istisna
Aranıyor saatler ilk aşk vaktinde
Durmuyor vaatler sözler neden tutulmuyor
Sevmeye korkar olduk sahtelerden
Bir istisna, bir istisna
Aranıyor saatler ilk aşk vaktinde
Durmuyor vaatler sözler neden tutulmuyor
Sevmeye korkar olduk sahtelerden
Bir istisna, bir istisna
Aranıyor aranıyor
Bir istisna