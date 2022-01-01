Gökhan Özen

Eski Defter O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah) *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın, eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)

Mis Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis

Değişir Dünya Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun lan her şey güzelse Onun adı aşkın adıysa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun olan her şey güzelse Onun adı aşktan kadınsa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında

Korkak Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak, bana büyük aşkını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim