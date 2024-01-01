Gökhan Özen

Ezberimsin Alışamadım ayrılıklara Bir yalan olsaydın keşke Acımasızca saplandı yüreğime Kaç hain bıçak Kaç uzun gece Alışamadım ayrılıklara Bir yalan olsaydın keşke Acımasızca saplandı yüreğime Kaç hain bıçak Kaç uzun gece Alışamadım ayrılıklara Bir yalan olsaydın keşke Acımasızca saplandı yüreğime Kaç hain bıçak Kaç uzun gece Bakışların gül vedaydı Benden bir şey saklayan Her sözün bir elvedaydı Bana seni yasaklayan Hala benim ezberimsin Deliler gibi seni özlüyorum Gözlerim sende kaldı sevdalm Hiç kimseleri görmüyorum Hala benim ezberimsin Deliler gibi seni özlüyorum Gözlerim sende kaldı sevdalm Hiç kimseleri görmüyorum Alışamadım ayrılıklara Bir yalan olsaydın keşke Acımasızca saplandı yüreğime Kaç hain bıçak Kaç uzun gece Bakışların gül vedaydı Benden bir şey saklayan Her sözün bir elvedaydı Bana seni yasaklayan Hala benim ezberimsin Deliler gibi seni özlüyorum Gözlerim sende kaldı sevdalm Hiç kimseleri görmüyorum Hala benim ezberimsin Deliler gibi seni özlüyorum Gözlerim sende kaldı sevdalm Hiç kimseleri görmüyorum

Kömür Gözlüm Nedendir de kömür gözlüm nedendir Bu geceki benim uyumadığım Çetin derler ayrılığın derdine Ayrılık derdine doyamadığım *** Dostun bahçasına yad eller girmiş Gülünü toplarken fidanın kırmış Şurda bir kötünün koynuna girmiş Şu benim sevmeye kıyamadığım *** Kömür gözlüm seni sevdim sakındım İndim has bahçana güller sokundum Dostun bahçasına yad eller girmiş Gülünü toplarken fidanın kırmış Şurda bir kötünün koynuna girmiş Şu benim sevmeye kıyamadığım

Olaydım Güneş yüzlüm ay bakışlım Gecene gündüz olaydım Yüreği sevgi nakışlım Kâbene ben yüz olaydım Dermandır derdime elim Olsun boynuma vebalim *** Ne kadar güzel cemâlin Görmeyene göz olaydım Ezeli'ye yoktur ölüm Yakılmaz güzele zulüm Kurban olam Bağdagül'üm Bağında nergiz olaydım

Veysel Geldin göçtün bu dünyadan İsmi büyük koca Veysel Hayat denilen bu yoldan Geçtin gece gündüz Veysel *** Topraktandır senin özün Emsalsizdir bunca sözün Terketmedi seni sazın Bütün yol boyunca Veysel *** Söz doğururdun topraktan Bin dilek dilerdin haktan Medet beklenilmez yoktan Geç anladın bunu Veysel *** Ezeli'yim gerçek ozan Daima gerçeği yazan Sevmez onu çarpık düzen Haksız mıyım Aşık Veysel

Gardaş Uyma şeytanın şerrine Fırka fırka olma gardaş Gardaşına düşman olup Adavet kin kılma gardaş *** Sen hakka kul olam dersen Gerçek yolu bulam dersen Eğer sen hakkı seversen Haksızlık ta galma gardaş *** Seni senden ayırırlar Sanma seni kayırırlar Yanlış emir buyururlar Sen gaflete düşme gardaş *** Birlik bütünlüğü izle Hakkı hakikatı gözle Cahilliğe düşme gardaş

Fincanın Etrafı Yeşil Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşum dilim dolaşır aman aman *** Aman kız, canım kız yandırdın beni El ettin, göz ettin kandırdın beni *** Fincanın etrafı sarı Ağlarım sızlarım ben zarı zarı Elimden aldılar yari aman aman Aman kız, canım kız yandırdın beni El ettin, göz ettin kandırdın beni

Doktor Sevdalandım bir güzele Saldı beni dertten derde Çaresi yokmudur söyle, doktor doktor Doktor derdime bir çare Bak gelmişim ben ne hale, doktor doktor *** Bu dert beni öldürecek Dirhem dirhem eritecek Bir gün toprağa gömecek, doktor doktor Doktor derdim dermansızdır Yaralarım merhemsizdir doktor doktor

Deli Kuş Deli kuş bilir misin nedir Türküler kadar sevdalanmak Duyabilmek yüreğinde Bir depremin uğultusunu Suya düşen karanfilse yüreğin Bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm *** Vursun seni o taştan bu taşa Oçağlayndan bu çağlayana sürüklesin Kavgadan uzak kalmışsan Sevdadan uzaksın demektir Devinmez yüreğim mağması Çatlamaz sabrın kara taşı unutma

Bekleyiş Tohum atılırken toprağa Filizlenir birden ümitler bedenimde Ardından bir kara bulut çöker yüreğe İstenilmeyen olmasa keşke Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında *** Güçlü ve inat tavrıyla Bazen içim yanıyor, titriyorum aniden Damarımdan kan gidiyor Karanlıkta tek başıma sensizliği yaşıyorum Ama biliyorum bitecek *** Gücümü yitirmekte olduğum an Beklemekte buluyorum umudumu Umuttur o güzel gözlü yarim Girmiş bir kere yüreğe Ölüye can verir en suskun anında Güçlü ve inat tavrıyla