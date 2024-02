Gökhan Özen

Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler

Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil Böyle bil *** Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım