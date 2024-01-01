Gökhan Özen

Güvercin Bi' daha açar mı karanfil korkusuz? Bi' daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek cuma gününde Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel

Sitemkâr Benle çıktığın yolu benle bitiremedin Benim kara günlerimi göğüsleyemedin Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim? Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı

Ezdirmem Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur Bildiğin gibi değil ben bu işin içinden çıkamıyorum Haddinden fazla uzadı mevzu bi yolunu bulamıyorum Ne kadar sıyrılmak istesemde içime çekiliyorum *** E insanın benimde bir sabrım var sınırımı zorluyorum Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın Mevsimin belli değil nede rengin tadını bulamamışsın Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın Ezdirmem kendimi sana asla nede bir başkasına Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Unutma yürekten yapılan her dua mutlaka kabul olur Ezdirmem

Aşk Yorgunu Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Adil değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Eyvah *** Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Masum değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun

Dilim Varmaz Gittin bu şehir çoktan yıkıldı Eksildiler tebessümler birer birer Gittin kanadım çoktan kırıldı Taşıdığım yüreğinin hakkını ver Bağırsam çağırsam kim dinleyecek Bizim şarkımızı kim söyleyecek Bu kalp yaptığını affetmeyecek Şimdi yoksun ya sen yanımda Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi Kime sarılır dertli gününde bilemem Yüreğine taş bas soranlara Sen söyle ben ayrıldım diyemem Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi Kime sarılır dertli gününde bilemem Yüreğine taş bas soranlara Sen söyle ben ayrıldım diyemem Off dilim varmaz söyleyemem

Gülümse Aşkım Bu güneş bu dalgalar Bu sahil ve aşıklar içinde Yalnız bir kalp var Yaz gelmiş ısınmışız Açılmış saçılmışız Yaz gününde Kara kışa dönen var Tam da şimdi araman gerek Ne var ne yok anlatman gerek Sen demek can demek hayat / nefes demek Tamda şimdi araman gerek Ne haldeyim anlaman gerek Sen demek can demek hayat demek Ah ! Aşığınım Şu güneş şahidim dolunay sırdaşım Ah ! Aşığınım Bir ömür benim için gülümse aşkım Ah ! Aşığınım şu deniz şahidim yakamozlar sırdaşım Ah ! Aşığınım Sen bir ömür benim için gülümse Gülümse aşkım Sevmeyi sen öğrettin Sevilmeyi kez öyle Unutmayı öğretmedin bana Sensizliği de sevdim Sen vardın içinde Ama hayalin yetmiyor cana Tam da şimdi araman gerek…

Güvercin (Akustik) Bi' daha açar mı karanfil korkusuz? Bi' daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek cuma gününde Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel