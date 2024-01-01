Başka Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Başka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Başka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bi' daha açar mı karanfil korkusuz?
Bi' daha uçar mı güvercin şehirde?
Yalancı güneşli bir ocak
Mübarek cuma gününde
Gitti, cancağızım gitti
Bitti, son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu
Şahidiz hepimiz, her yer tetikti
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya?
Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu?
Ağla, doyasıya ağla
Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu
Gitti, cancağızım gitti
Bitti, son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu
Şahidiz hepimiz, her yer tetikti
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
-
Benle çıktığın yolu benle bitiremedin
Benim kara günlerimi göğüsleyemedin
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim?
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var
Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
-
Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan
Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur
Bildiğin gibi değil ben bu işin içinden çıkamıyorum
Haddinden fazla uzadı mevzu bi yolunu bulamıyorum
Ne kadar sıyrılmak istesemde içime çekiliyorum
***
E insanın benimde bir sabrım var sınırımı zorluyorum
Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın
Mevsimin belli değil nede rengin tadını bulamamışsın
Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın
Ezdirmem kendimi sana asla nede bir başkasına
Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan
Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur
Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan
Unutma yürekten yapılan her dua mutlaka kabul olur
Ezdirmem
-
Paramparça bak kalbim
Gelmişim, geçmişim
Her parçası ayrı yerde
***
Bıraktığın izleri
Silmişim, silmemişim
Bütün bunlardan sana ne?
***
Adil değil bak hayat hiçbirimize
Payıma düşen onca yara bere
Biraz huzur, bi' tebessüm
Olamadık ya biz bize
***
Eyvah, eyvah
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi biraz
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
***
Eyvah
***
Paramparça bak kalbim
Gelmişim, geçmişim
Her parçası ayrı yerde
***
Bıraktığın izleri
Silmişim, silmemişim
Bütün bunlardan sana ne?
***
Masum değil bak hayat hiçbirimize
Payıma düşen onca yara bere
Biraz huzur, bi' tebessüm
Olamadık ya biz bize
***
Eyvah, eyvah
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi biraz
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Sen de benim gibi
Aşk yorgunuymuşsun
***
Yalan olup gidiyormuşsun
Beni ne çok seviyormuşsun
Masalmışsın meğer
Bi' varmış bir yokmuşsun
-
-
-
Gittin bu şehir çoktan yıkıldı
Eksildiler tebessümler birer birer
Gittin kanadım çoktan kırıldı
Taşıdığım yüreğinin hakkını ver
Bağırsam çağırsam kim dinleyecek
Bizim şarkımızı kim söyleyecek
Bu kalp yaptığını affetmeyecek
Şimdi yoksun ya sen yanımda
Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi
Kime sarılır dertli gününde bilemem
Yüreğine taş bas soranlara
Sen söyle ben ayrıldım diyemem
Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi
Kime sarılır dertli gününde bilemem
Yüreğine taş bas soranlara
Sen söyle ben ayrıldım diyemem
Off dilim varmaz söyleyemem
-
Bu güneş bu dalgalar
Bu sahil ve aşıklar içinde
Yalnız bir kalp var
Yaz gelmiş ısınmışız
Açılmış saçılmışız
Yaz gününde
Kara kışa dönen var
Tam da şimdi araman gerek
Ne var ne yok anlatman gerek
Sen demek can demek hayat / nefes demek
Tamda şimdi araman gerek
Ne haldeyim anlaman gerek
Sen demek can demek hayat demek
Ah ! Aşığınım
Şu güneş şahidim dolunay sırdaşım
Ah ! Aşığınım
Bir ömür benim için gülümse aşkım
Ah ! Aşığınım
şu deniz şahidim yakamozlar sırdaşım
Ah ! Aşığınım
Sen bir ömür benim için gülümse
Gülümse aşkım
Sevmeyi sen öğrettin
Sevilmeyi kez öyle
Unutmayı öğretmedin bana
Sensizliği de sevdim
Sen vardın içinde
Ama hayalin yetmiyor cana
Tam da şimdi araman gerek…
-
Bi' daha açar mı karanfil korkusuz?
Bi' daha uçar mı güvercin şehirde?
Yalancı güneşli bir ocak
Mübarek cuma gününde
Gitti, cancağızım gitti
Bitti, son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu
Şahidiz hepimiz, her yer tetikti
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya?
Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu?
Ağla, doyasıya ağla
Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu
Gitti, cancağızım gitti
Bitti, son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu
Şahidiz hepimiz, her yer tetikti
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum
Dön gel
Dön gel
Meydan okur hayat
Pabuç bırakmaz ölüme
Dön gel
Dön gel
-
Sağıma baktım kafayı bulanlar
Soluma baktım avlanan var
Bu gece yarısı burada olanlar
Tarzıma uymaz ama beni ne bağlar
***
Oyna hadi hadi hadi oyna
***
Yükünü tutmuş malı götürenler
Özünü yitireni bize gönder
Düzene uyma içine atma
***
Hadi durma hadi hadi ses ver
Oyna hadi hadi hadi oyna
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan geceyi patlat
***
Kanıma dokunuyor gözlerinde kaybettiğim aşkı görmek
İçler acısı bu hâllerimize her gün her gece yaşlar dökmek
Yolumuza bakalım bundan böyle yok sevmek yok incinmek
İşimiz gücümüz başaranları yermek kritize etmek politize etmek
Aynı havayı solumamız tek ortak alanımızdı
Onu da bok ettiniz ya nükleerdi organikti tüydü kıldı
Eğitim azdı işine geldi hep susuldu göz yumuldu
İç savaş masallarıyla onların da kasası doldu
Politikalardan anlamam ben, sevgiyi bilirim en derininden
Bak kalkmış eğlenmeye gelmiş herkes gece gece buralara zaten
Aynaya baktım kendimi gördüm nasıl insandım sağır ve kördüm
Bunları boşver kafana da takma ritmime ses ver, ses ver, ses ver
***
Oyna hadi hadi hadi oyna
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan geceyi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put
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