Gözyaşlarım Anlatır Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Gözyaşlarım Anlatır
-
Sorma sorma
Nasıl geçti
Sensiz yıllar
Yıllar
***
Bir aşk rüzgarıydı
Esip geçti
Ardında boynu bükük
Hatıralar
***
Nöbet tutar yokluğun
Vurur geçer gecenin bir ortasında
Kıydılar bize gençliğimize
Hesabım yalancı yıllarla
***
Her şeyde biraz sen varsın
Baktığım her yerde gözlerin
Koklarım yastığını hala
İçimdeki hüzünlerde senin izlerin
-
Dönülmez yollarımı
Kararsız günlerimi
Şu garip hikayemi
Gözyaşlarım anlatır
Dönülmez yollarımı
Kararsız günlerimi
Şu garip hikayemi
Gözyaşlarım anlatır
Ömrümün zararını
Kaybettiğim yarını
Mutluluk yıllarımı
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sensizlik neler aldı
Hayallerim nasıldı
Senden bana ne kaldı
Gözyaşlarım anlatır
Sensizlik neler aldı
Hayallerim nasıldı
Senden bana ne kaldı
Gözyaşlarım anlatır
Karardı gecelerim
Ben neredeyim ben kimim
Seni nasıl beklerim
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır