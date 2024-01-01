Gökhan Özen

Dönülmez yollarımı Kararsız günlerimi Şu garip hikayemi Gözyaşlarım anlatır Dönülmez yollarımı Kararsız günlerimi Şu garip hikayemi Gözyaşlarım anlatır Ömrümün zararını Kaybettiğim yarını Mutluluk yıllarımı Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sensizlik neler aldı Hayallerim nasıldı Senden bana ne kaldı Gözyaşlarım anlatır Sensizlik neler aldı Hayallerim nasıldı Senden bana ne kaldı Gözyaşlarım anlatır Karardı gecelerim Ben neredeyim ben kimim Seni nasıl beklerim Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır