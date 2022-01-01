Gökhan Özen

İki Kişi Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor Söyle, söyle bitmiyor *** Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız *** Aaah aaah aaah Kime inanayım ben Aaah aaah aaah Kime güvendim ben *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor *** İki kişi çıktık biz yola Tek tabanca gitmiyor Bu ayrılık şarkıları Söyle, söyle bitmiyor

Firardayım Kendimi Kendimi Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Firardayım *** Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım