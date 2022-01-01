Firardayım Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Firardayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Firardayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Firardayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
Aaah aaah aaah
Kime inanayım ben
Aaah aaah aaah
Kime güvendim ben
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
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Kendimi
Kendimi
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya
Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Firardayım
***
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım
-
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
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