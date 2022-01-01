İki Yeni Yabancı Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
İki Yeni Yabancı
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Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine