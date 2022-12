Gökhan Özen

Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde Eldeki avuçtaki yok kalmadı Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı *** Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor Sen affet, beni bu aşktan azat et *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne *** Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde Eldeki avuçtaki yok kalmadı Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı *** Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor Sen affet, beni bu aşktan azat et *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine