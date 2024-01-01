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7/24 Dinle Resimler ve Hayaller

Resimler ve Hayaller Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Resimler ve Hayaller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Resimler ve Hayaller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resimler ve Hayaller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Resimler ve Hayaller

  • İkimiz de Kaybettik (Akustik)

  • Ağlamak Sırayla

  • Tövbeliyim

  • Seni Özledim

  • Buraya Kadar

  • İnkar Etme

  • Kalsın

  • İkimiz de Kaybettik

  • Tövbeliyim (R&B)

  • Tadı Yok

  • Yalan Dünya

  • Seni Özledim (Trıo)

  • Aslında (Remix)

  • İnkar Etme (Akustik)

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