Gökhan Özen

-
Ne zaman yağmur yağsa hep seni hatırlarım
İstanbul ağlıyor bak ağlıyor umutlarım
***
Ama yürekler taştan duvardı
Söylenmemiş cok söz vardı
Bu adamı ne sandın sen
Senin için ölürdüm ben
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Kazanan da olmadı ki sonunda
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
İkimizde kaybettik bak sonunda (Ooooooh)
***
Ne zaman yüzüm gülse hep seni hatırlarım
Dağılır gülüşlerim dağılır umutlarım
***
Ama yürekler taştan duvardı
Söylenmemiş cok söz vardı
Bu adamı ne sandın sen
Senin için ölürdüm ben
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Kazananda olmadı ki sonunda
***
Bi savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
İkimizde kaybettik bak sonunda
***
Bi' masal gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Bir avuç hüzün bıraktı ardından
***
Bi' masal gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Mutlu sonla bitmedi
Bak sonunda (Ov, ov, vov)
***
İkimizde kayebttik bak sonunda
-
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Aşk mı gurur mu sende hüküm süren
Hiç terk eder mi kalpten seven
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor
Kalbin mi durdu güzelim yoksa
Bana mı atmıyor
***
Aşk mı gurur mu sende hüküm süren
Hiç terk eder mi kalpten seven
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Aşk hep adil mi kanun bilir mi
Söyle gider mi kalpten seven
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
***
Sana bana geri dönmez bu rüya
Yana yana kölen olmuştum ya
Artık ağlamam kapandı bak yaram
Ağlamak sıra sırayla
-
-
-
Şu talihe şansa bak
Yine kış göreceğim
Hatıralar yaralar
Hep yalan güleceğim
Düşün düşün belkide tüketip
Herşeyimi sonunda sana uyanmayı
Bırakıp kendime geleceğim
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
***
Şu talihe şansa bak
Yine kış göreceğim
Hatıralar yaralar
Hep yalan güleceğim
Düşün düşün belkide tüketip
Herşeyimi sonunda sana inanmayı
Bırakıp kendime geleceğim
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar buraya kadar
Buraya kadar
Buraya kadar
Bütün olanlar
***
Yine iyi misin, aç mısın, tok musun diye soran olmuyor
Yüreği vefaya, vefalı aşka kapalılar bana uymuyor
(Ooh)
Ve bütün olanlar buraya kadar
-
Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak
İçinde hatıralar, resimler solmayacak
Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak
***
Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken
Artık yokum ben
Denedim defalarca, senden arta kalanlarla
Artık yokum ben (oooh)
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak
İçinde hatıralar, resimler solmayacak
Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak
***
Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken
Artık yokum ben
Denedim defalarca, senden arta kalanlarla
Artık yokum ben (oooh)
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
(Ooh, ooh, ooh)
***
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme
-
Hiç aynaya bakıp da kendine sordun mu?
Bendeki bu bir garip hallerin sebebini
Alıp da kendini yerime koydun mu?
Bir kalbe iki canı sığdırıp hiç sevdin mi?
***
Kanmam bir daha kanmam
O sözüne, o sözüne
Aman yandım aman
Zaten böyle sevdim diye
***
Kalsın istemem çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, ben yoluma giderim
***
Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, zorlamam, ben yoluma giderim
Kalsın
***
Hiç aynaya bakıp da kendine sordun mu?
Bendeki bu bir garip hallerin sebebini
Alıp da kendini yerime koydun mu?
Bir kalbe iki canı sığdırıp hiç sevdin mi?
***
Kanmam bir daha kanmam
O sözüne, o sözüne
Aman yandım aman
Zaten böyle sevdim diye
***
Kalsın istemem, çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, ben yoluma giderim
***
Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, zorlamam ben yoluma giderim
***
Kalsın istemem çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, ben yoluma giderim
***
Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim
Fazla zorlamam, zorlamam ben yoluma giderim
Kalsın, istemem
-
-
-
-
-
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında
***
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
***
Aslında yok bazen ama var fazlasıyla
Birçok şey yalan aslında
Aslında, aslında
Yalan aslında
Aslında, aslında
***
Yalan aslında, her şey yalan aslında
Bu dünya sensiz de döner, döner unutma
-
Ne zaman yağmur yağsa hep seni hatırlarım
İstanbul ağlıyor bak ağlıyor umutlarım
***
Ama yürekler taştan duvardı
Söylenmemiş cok söz vardı
Bu adamı ne sandın sen
Senin için ölürdüm ben
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Kazanan da olmadı ki sonunda
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
İkimizde kaybettik bak sonunda (Ooooooh)
***
Ne zaman yüzüm gülse hep seni hatırlarım
Dağılır gülüşlerim dağılır umutlarım
***
Ama yürekler taştan duvardı
Söylenmemiş cok söz vardı
Bu adamı ne sandın sen
Senin için ölürdüm ben
***
Bi' savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Kazananda olmadı ki sonunda
***
Bi savaş gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
İkimizde kaybettik bak sonunda
***
Bi' masal gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Bir avuç hüzün bıraktı ardından
***
Bi' masal gibiydi sanki
Bi' sevdadan daha fazla
Mutlu sonla bitmedi
Bak sonunda (Ov, ov, vov)
***
İkimizde kayebttik bak sonunda
-
Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak
İçinde hatıralar, resimler solmayacak
Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak
***
Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken
Artık yokum ben
Denedim defalarca, senden arta kalanlarla
Artık yokum ben (oooh)
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak
İçinde hatıralar, resimler solmayacak
Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak
***
Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken
Artık yokum ben
Denedim defalarca, senden arta kalanlarla
Artık yokum ben (oooh)
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
***
Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi?
Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi?
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme, yanarsın
(Ooh, ooh, ooh)
***
Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi?
İnkâr etme