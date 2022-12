Gökhan Özen

Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle *** Kalbim seninle kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle! *** Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben? Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben? Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan *** Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda *** Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda Baktığın her yıldızda, attığın her adımda O serseri kalbim seninle! *** Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Bu serseri kalbim seninle! *** Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle!