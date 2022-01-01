Gökhan Özen

Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi koynumdasın sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın ** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi içimden sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın