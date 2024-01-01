Gökhan Özen

Bu ne cesaret? Yine gece gece çıkılmış! Sonrası bir mesaj atıp da Gel kurtar beni burdan *** Gecenin kucağından Kahpenin tuzağından Seni almadan Gitmem burdan *** Gece gece çıkıyorsun Saadeti şişelerde mi arıyorsun, ha? O beyinsiz kankalarından Harbi mi destek umuyorsun, ha (haa?) Nerde soyunduysan Orda giyin derdim sana Ama bana bakma, gerçek şu ki Kalbim hasta sana Bu ne cesaret? Yine gece gece çıkılmış! Sonrası bir mesaj atıp da Gel kurtar beni burdan *** Gecenin kucağından Kahpenin tuzağından Seni almadan Gitmem burdan *** Yürürüm belaya Cigara dumanında Seni almadan Gitmem burdan Gece gece çıkıyorsun Saadeti şişelerde mi arıyorsun, ha? O beyinsiz kankalarından Harbi mi destek umuyorsun, ha (haa?) Nerde soyunduysan Orda giyin derdim sana Ama bana bakma, gerçek şu ki Kalbim hasta sana Sana sana kalbim hasta sana Sana sana kalbim hasta sana sana Kalbim hasta sana sana

Yoksun yine varlığım sürünüyor Sensizliğim bilinmiyor Sen gittin gideli ellerim hep titriyor Kalbim bu acıyı saklıyor *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra O gün geldi yine aklıma Bu kez bir elimde kızım içimde fırtına Göçüp gittiğin o yolda *** Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Çok zor o kadar yıl sonra itiraf etmek Bu aşkı bertaraf etmek *** Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı İsterdim bak unutmadım demek *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Sen öldün ben bu sevdayı kalbime gömdüm Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Bugün doğum günün yanında değilim Bu yüzden hiç iyi değilim Yaşlandım artık bıraktığın gibi değilim Üstelik bir kızım var evliyim *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Sen varmışsın gibi Her gece ışığı kapatmadım Hastayım hiç kimse bilmiyor