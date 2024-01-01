Gökhan Özen

-
Göz görmeyince gönül katlanır
Ben sensizliğe neden katlanamıyorum?
Her şey yerinde kalbimden başka
Kalbimi sana verdim, alamıyorum
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Sen buna sevmek mi diyorsun?
Göz görmeyince gönül katlanır
Ben sensizliğe neden katlanamıyorum?
***
Her şey yerinde kalbimden başka
Kalbimi sana verdim, alamıyorum
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Sen buna sevmek mi diyorsun?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
Sen buna sevmek mi diyorsun?
-
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
-
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken
Yitirdik, hikâyemiz böyle
Ne biliyorsun kim güler sonunda?
Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de
***
Sana kalmaz, kime kalmış ki?
Bu malla mülkle kandıran dünya, oynak böyle
Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken
Yitirdik, hikâyemiz böyle
Ne biliyorsun kim güler sonunda?
Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de
***
Sana kalmaz, kime kalmış ki
Bu malla mülkle kandıran dünya, kalleş böyle
Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Hiç söyle, hiç söyle
Hiç söyle, hiç söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç?
-
-
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
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