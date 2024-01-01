Gökhan Özen

Köprü Bulur muyum söyle seni o eski halinde Uzansam uzaklardan öylesine Öylesine derin içimdeki yerin Bir köprü olsam yüreğimden yüreğine Sen şimdi uzak şehirlerde neden Bu kadarı bana çok gelir Sensizliğe alışmak zor gelir Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar beni Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar beni Ah bulur muyum söyle seni o eski halinde Bıraktığım yerlerde bıraktığım yerlerde Uzansam uzaklardan öylesine Bir köprü olsam yüreğimden yüreğine Sen şimdi uzak şehirlerde neden Bu kadarı bana çok gelir Sensizliğe alışmak zor gelir Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar beni Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar beni oh Bir köprü olsam bir köprü kursam Yüreğimden yüreğine bir köprü olsam Döndür beni yanlış yollardan Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar beni Yalnızlık nedir bilir misin Onca insan arasında Ben sensiz yanlış yollarda Gel kurtar gel kurtar

Dön Çarem Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim *** Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin *** Dön çarem, el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin (Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim

Duman Gözlüm Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Gönlümü teslim aldı hüzün İçimde senden kalan cam kırıkları Aynada sensiz yüzüm Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak Göreceksin köşe başında Nöbet tutuyordur gözlerim Öyle kolay değildir beni unutmak Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin

Aramazsan Arama Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik *** Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler *** Aramazsan arama Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama *** Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik *** Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler *** Aramazsan arama Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama *** Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama

Feda Olsun Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden

Gönlümün Sahilinde Her günüm senle Her gecem hüzün Sensin benim mutluluk ilacım Sensin benim iki gözüm *** Eller ağlatır Denedim bak gördüm Şimdi aklımı başıma aldım Dön dolaş sana döndüm *** Kaderime hasreti yazdın Gelipte yar silsen Neye baksam Neyi görsem Orda bir tek sen *** Kalbin aşk meskenim oldu Ahtım var bir ömre seninle Bilemem kimlere yar oldun Adın var gönlümün sahilinde

Ayaz Sildim attım Alın yazımdan Senden başka ne varsa Sarıldım senizliğe Can yoldaşı olur diye Sensiz sokaklarımda Sensiz sokaklarımda Yine yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Bu sene de uğramadı buralara yaz E hadi yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Duramam hiç artık buralar ayaz *** Sildim attım Alın yazımdan Senden başka ne varsa Sarıldım senizliğe Can yoldaşı olur diye Sensiz sokaklarımda Sensiz sokaklarımda Yine yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Bu sene de uğramadı buralara yaz E hadi yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Duramam hiç artık buralar ayaz *** Yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Bu sene de uğramadı buralara yaz E hadi yâr, yâr, yâr Yine seni bana yaz Duramam hiç artık buralar ayaz