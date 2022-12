Gökhan Özen

Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak, bana büyük aşkını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim

Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis