Gökhan Özen

Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Samimiyet yoksunluğundan Üç yanlış doğruyu götürmez Bir yanlış her şeyi bitirir Seven kalbi kırdığın günü aşk Tüm masummiyetini yitirir Ov neler oluyor Orda sakin ol biraz yavaşla *** Korkularla aşktan kaçıpta Ucuz kahramanlık yapma Infazlar infaz üstüne Şu kalbimden geçeni bir dinlesene Sevmekte problemin mi var neee Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Ama sana maske gerek Çok konuşup az dinledin hep *** Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Tabi sana maske gerek *** Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Samimiyet yoksunluğundan Üç yanlış doğruyu götürmez Bir yanlış herşeyi bitirir Seven kalbi kırdığın günü aşk Tüm masummiyetini yitirir Ov neler oluyor Orda sakin ol bi yavaşla *** Korkularla aşktan kaçıpta Ucuz kahramanlık yapma İnfazlar infaz üstüne Şu kalbimden geçeni bi dinlesene Sevmekte problemin mi var neee oof Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Ama sana maske gerek Çok konuşup az dinledin hep Bu yanlızlığa sensin sebep Sevmek çırılçıplak kalmak demek Tabi sana maske gerek Tabi sana maske gerek *** Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan Gel sıyrıl az biraz yalanlarından Aşka katığın sınıflarından Çok değerli sandığın egondan

Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis