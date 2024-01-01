Gökhan Özen

Mazim Değil Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil *** Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil

Sana Yine Muhtacım Nasıl,nasıl bana nasıl kıydın gençliğime, İlk aşkıma,tertemiz duygularıma... Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver Hesaplar neye yarar Bana sen lazımsın! Hasretin akla zarar Beni duymalısın... Şimdi her şey anlamsız Bomboş olacak biliyorum... Son sözüm ben sensiz Bu ömrü istemiyorum! Sana yine muhtacım Sana yine muhtacım Kavrulan o çöllerde Susuz kalır gibi Sana yine muhtacım sana yine muhtacım Anamın o sımsıcak Kucağı gibi

Aslında Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında *** Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında *** Aslında yok bazen ama var fazlasıyla Birçok şey yalan aslında Aslında, aslında Yalan aslında Aslında, aslında *** Yalan aslında, her şey yalan aslında Bu dünya sensiz de döner, döner unutma

Birtanesisin Hesapsızca kitapsızca Bir çocuğun masum Sevinçleri gibi günahsızca Yalansızca, dolansızca Seni sevdim ben delikanlıca *** Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet Gittiğin gün beni ölmüş farzet *** Ayrılamam can gibisin Ayrılamam herşeyimsin Terkediyorsan bilmelisin Sen bu kalbin, birtanesisin!