Gökhan Özen

Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil *** Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil