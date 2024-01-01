Aslında Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Aslında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Aslında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aslında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Eskidim kendim kadar
Kapandı bütün kapılar
Geçip giden zamanlar
Artık gözümde değil
Artık gözümde değil
***
Savruldum yıllar yılı
Ağlattım bulutları
Bu hayatın kahrını
Çeksem de lüzum değil
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil
***
Eskidim kendim kadar
Kapandı bütün kapılar
Geçip giden zamanlar
Artık gözümde değil
Artık gözümde değil
***
Savruldum yıllar yılı
Ağlattım bulutları
Bu hayatın kahrını
Çeksem de lüzum değil
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil
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Nasıl,nasıl bana nasıl kıydın gençliğime,
İlk aşkıma,tertemiz duygularıma...
Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver
Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver
Hesaplar neye yarar
Bana sen lazımsın!
Hasretin akla zarar
Beni duymalısın...
Şimdi her şey anlamsız
Bomboş olacak biliyorum...
Son sözüm ben sensiz
Bu ömrü istemiyorum!
Sana yine muhtacım
Sana yine muhtacım
Kavrulan o çöllerde
Susuz kalır gibi
Sana yine muhtacım
sana yine muhtacım
Anamın o sımsıcak
Kucağı gibi
-
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında
***
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
***
Aslında yok bazen ama var fazlasıyla
Birçok şey yalan aslında
Aslında, aslında
Yalan aslında
Aslında, aslında
***
Yalan aslında, her şey yalan aslında
Bu dünya sensiz de döner, döner unutma
-
Hesapsızca kitapsızca
Bir çocuğun masum
Sevinçleri gibi günahsızca
Yalansızca, dolansızca
Seni sevdim ben delikanlıca
***
Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret
Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet
Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet
Gittiğin gün beni ölmüş farzet
***
Ayrılamam can gibisin
Ayrılamam herşeyimsin
Terkediyorsan bilmelisin
Sen bu kalbin, birtanesisin!
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Ateşinle yak kavur ortalığı
Bir yudumda ak dudaktan kalbime
Sıcacık bir his akar gönlüme seninle
Kaçalım gel kız en tatlı düşlere
Kaçalım gel seninle sahillere...
Sahillere, sahillere ...
***
Sen bu sahilin en güzeli
Sen bu kalbimin en özeli
Aşkısının da nazar boncuğu
Gel sarıl boynuma
Bu işin sonu belli
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