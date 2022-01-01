Gökhan Özen

Mis Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis

Eski Defter O resmi tam ortadan yırtamadın ya (ah ah) *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** O resmi tam ortadan yırtamadın ya Ne dersen de bal gibi unutamadın ya Zaman geçse kâr değil gönül geçmedikten sonra Sen zaten hep böyleydin aşka hep geç kaldın ya *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Koparıp atamadın, eski sevgilim *** Daha neyin olaydım ki ben senin? Kapanmayan eski defterin Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim *** Yerine bir yenisini koyamadım Tadına doyamadın, eski sevgilim (eski)

Değişir Dünya Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun lan her şey güzelse Onun adı aşkın adıysa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Gidemediğim bir yerlerde Bulamadığım biri varsa Onun olan her şey güzelse Onun adı aşktan kadınsa *** Susturmak, susmak gerek bazen Kurtulmak, düşüncelerden acilen Kalbinden, geçenleri duydun mu Birazcık özgüven, biraz daha cesaretle *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında *** Değişir dünya sen inandıkça Değişir işler bugün icabında

Korkak Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** Kızgınlıklar geçer belki zamanla Kırgınlığım asla Olduğu kadar olmadığı kader Deyip de gidelim mi şimdi *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük aşkını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** İkimizden geriye bak Bir oyun bir oyuncak Biri çok seven biri korkak *** Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak, bana büyük aşkını anlatma Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak (korkak), başım omuzlarına ağır gelmiş ya Bırak (bırak), bana büyük acını anlatma Ne var, senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim paramparça *** Korkak Ne var senin oyuncağın kırıldıysa Benim kalbim