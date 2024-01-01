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7/24 Dinle Özelsin

Özelsin Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Özelsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Özelsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özelsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Özelsin

  • Nerdesin

  • Sebebim Sensin

  • Balıklara Yem Olduk

  • Gidenlere

  • Özelsin "Tazem"

  • Üşüyorum

  • Aşkım

  • Dayanamam

  • Özel Kız

  • Yüreğinden Uzaklarda

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