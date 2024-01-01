Gökhan Özen

Nereye Kadar (Versiyon) Ertelenmiş mutluluklar Yaşanmamış yıllarım var Yokluğundan mütevellit Uykusuzluk problemim var Nereye kadar nereye kadar Gidipde döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Seninle tüm masallarda Mutlu son var Sezen'den kaybolan yıllar Kaybolmayan hatıralar Seninle tüm masallarda Mutlu son var Yüzündeki çizgilerde Eski püskü hatıralar Yokluğundan mütevellit Biraz ağlar biraz susar Nereye kadar nereye kadar Gidipte döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Seninle tüm masallarda Mutlu son var Sezenden kaybolan yıllar Kaybolmayan hatıralar Seninle tüm masallarda Mutlu son var Gidip de döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Hatırla tüm masallarda Mutlu son var Sezenden kaybolan yıllar Kaybolmadan hatıralar Hatırla tüm masallarda Mutlu son var Mutlu son masallarda

Havada Kar Sesi Var Havada kar sesi var Başında mor fesi var Açın bakın şu konağı İçinde yar sesi var ** Mor puşuyu boyamadım Ben çobana doyamadım Cümle kuşlar yuva yapmış Serçe kadar olamadım

Yarınki Cennet Yarınki cennete etmeyiz minnet Cenneti vücudu insan biliriz Münevver kitleye vererek kıymet Allah mefhumunu vicdan biliriz ** Vaip lazım değil niğderiz lafı Mevcut gördüğümüz bizlere kafi Sevgi ab-ı hayat safidir safi İçenleri ehli irfan biliriz ** Gerçek aşık siler kalbin tozunu İrfan ışığında açar gözünü ** Kamilin ağzından çıan sözünü Hemi hadis hemi kur'an biliriz ** İbreti yavaş ol gözle turabı Cehennem ateşi vicdan azabı Neylersin yarınki yevm-ül hesabı Olgunları huri gılman biliriz

Giydiğim Aldır Giydiği aldır Al dudak baldır Ne güzel haldır Akşam olanda ** Akşam olanda Bende dolanda Akşam olanda Mumlar yananda ** Giydiğim sarı Sen kimin yari Ağlatma bari Akşam olanda ** Akşam olanda Bende dolanda Akşam olanda Mumlar yananda ** Giydiğim mordur Kolları dardır Keyfimiz vardır Akşam olanda ** Akşam olanda Bende dolanda Akşam olanda Mumlar yananda

Kerbala Gönül Arz Eyledi Kendi Hanemde Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru Hüseyne Gitmeye Niyet Eyledik Gönül Kalk Gidelim Hüseyine Doğru Giderim Giderim Ne Güzel Yollar Gönül Bahçesinde Kırmızı Güller Cenneti Alâda Öter Bülbüller Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru Kul Mustafa Bana Böyle Söyledi Yaktı Yüreğimi Güryan Eyledi Hüseyne Gimeye Niyet Eyledi Gönül Kalk Gidelim Hüseyne Doğru

Giresun'un Evleri Giresun'un evleri Şimeyile kaynama Gız benimle oynasın Başkasıyla oynama ** Ninna aslanım ninna Ninna a gülüm ninna Ninna serhoşum ninna ** Giresun'da kayıklar Kızlar fındık ayıklar Sevenler sevdiğini Gece gündüz sayıklar ** Ninna aslanım ninna Nina a gülüm ninna Ninna serhoşum ninna

Felek Şu Deli Feleğin Eline Düştüm Her Gün Bin Yerimden Yaralar Beni Bir Acı Poyrazın Yeline Düştüm Parça Parça Edip Paralar Beni ** Bir Yar Için Muhannete El Açtım El Âlem Kötüler Karalar Beni Eşimden Dostumdan Hep Uzaklaştım Bir Garip Duldada Vuralar Beni ** Sabahın Seheri Alnıma Vurur Dert Ile Yürekten Yaralar Beni Gözlerim Yaş Döker Yüreğim Kurur Bir Kara Çaputa Saralar Beni

Eyvanda Yatan Oğlan Eyvanda yatan oğlan Gömleği keten oğlan Nişanın eller almış Habersiz yatan oğlan ** Ay doğar kamerinden İnce bel kemerinden Susamışam bir su var Ak gerdan damarından ** Dama çıkmış bir güzel Damın etrafın gezer Elinde bir deste gül Kendi gülünden güzel

Kadir Mevlam Senden Kadir mevlam senden bir dileğim var Beni muhannete muhtaç eyleme Eğer muhannete muhtaç eylersen Yedi deryalardan karg eyle beni ** Muhannetin suyu tersine akar Akığı yerleri sel olur yıkar ** İyilik etmeden başına kakar Yine muhannete muhtaç eyleme ** Ben dertliyim hak kayırsın işimi Kaygılara saldım garip başımı Varsın kurtlar kuşlar yesin leşimi Beni muhannete muhtaç eyleme

Uzun Hava Geçti güzel baharımız yazımız Bu geçen günleri görmez gözümüz Nazlı yare geçmez oldu sözümüz Susup oturmaktan başka çare yok ** Meluli'yim artık gelmemiz geçti Bundan sonra murat almamız geçti Yar bizden onulmaz yareler açtı Ölüp kurtulmaktan başka çare yok

Kara Erik Çağala Kara erik çağala Ye ki yaran sağala Hangi kitap yazıyı Ben sevdim eller ala ** Oy havar havar havar Zülüf gerdana dolar İki gönül bir olsa Bir aylık yolda ne var ** Yarın kolunda şeve Kimdir yarimi seve Acep o gün olur mu Alam getirem eve

Ben Melamet Hırkasını Ben melamet hırkasını Kendim giydim eynime Ben melamet hırkasını Kendim giydim eynime ** Ar u namus şişesini Taşa çaldım kime ne hey, haydar haydar Taşa çaldım kime ne Sofular haram demişler ** Bu aşkın şarabına Sofular haram demişler Bu aşkın badesine Ben doldurur ben içerim ** Günah benim kime ne hey, haydar haydar Günah benim kime ne Sofular secde ederler Mescidin mihrabına ** Sofular secde ederler Mescidin mihrabına Yâr eşiği secdegâhım Yüz sürerim kime ne hey, haydar haydar ** Yüz sürerim kime ne Gâh çıkarım gökyüzüne Seyrederim âlemi Gâh çıkarım gökyüzüne ** Seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne Seyreyler âlem beni hey, haydar haydar Seyreyler âlem beni ** Gâh giderim medreseye Ders okurum hak için Gâh giderim medreseye Ders okurum hak için ** Gâh inerim meyhaneye Dem çekerim aşk için hey, haydar haydar Dem çekerim aşk için Nesimi'ye sorsalar ki ** Yârin ile hoş musun? Nesimi'ye sorsalar ki Yârin ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım ** O yâr benim kime ne hey, haydar haydar O yâr benim kime ne