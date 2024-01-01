Gökhan Özen

-
Ödedim bedelini aşkın
Senden sonra ben olmayarak
Başka kimliklerde dolaştım
Herkes beni ben sanarak
***
Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar?
Ama yine de seni arar hep bakışlar
Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar?
Ama yine de seni arar hep bakışlar
***
Dağlar karlı değil aşmasını bilene
Yollar uzun değil sabredip bekleyene
Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı
Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı
***
Denedim, vazgeçemedim
Yıllar geçti, ben senden geçemedim
Belki bir gün döner gelirsin diye
Bekledim, bekledim, of
***
Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar?
Ama yine de seni arar hep bakışlar
Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar?
Ama yine de seni arar hep bakışlar
***
Dağlar karlı değil aşmasını bilene
Yollar uzun değil sabredip bekleyene
Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı
Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı
***
Dağlar karlı değil aşmasını bilene
Yollar uzun değil sabredip bekleyene
Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı
Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı
***
Dağlar karlı değil aşmasını bilene
Yollar uzun değil sabredip bekleyene
Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı
(Geçse de bir ömrüm bekle, bekle, bekle)
***
Silemezler
-
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
***
Yok ben almam
Alana da mani olmam
Senden bana hiç hayır yok
Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna
Sende sevdanın "s"si bile yok (yok)
***
Sayende yaralı yüreğim
Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim
Çok çektim aşkından, yeter artık
Mümkünse bir daha görüşmeyelim
***
Ufak at, ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
***
Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of
Ufak at
Ufak at da
***
E biraz ufak at da civcivler yesin
Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin
Yalan aşklardan yorulup dersini alsın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın
-
Kaderim sevdama kör kuyu kazmış
Çıkamaz içinden, kimse çıkamaz
Ne bilirdim senle ayrılık varmış
Hiçbir aşk gönlüme derman olamaz
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Çok sevdim, kederdeyim
***
Seni canım sandım, kalbime kattım
En büyük hatayı ben sende yaptım
Şahidimsin tanrım, bin kere öldüm
Şu seven kalbimi bin parçaya böldüm
***
Gittiğin gün nasıl yandım
Buna nasıl dayandın?
Serseri oldum peşinde
Sokağında dolandım
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
***
Çok sevdim, kederdeyim
Beni beni gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim
***
Beni de gör ya Rabb'im
Gör de bak ne hâldeyim
Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim
Beni de gör
-
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
***
Yalansız tek seni, tek seni sevdim
Ben yanmayım söyle kimler yansın?
Şu yalan dünyada gerçeğim sendin
Bu vedaya kalbim nasıl dayansın?
Çoktan kaybettiğim yarınlarımsın
***
Yazık, ah yazık
Hem sana hem bana, sevdamıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Gidişin en acı hatıra bana
Yıkıldı bu dünyam, kaldım altında
Bu acıyla bilmem nasıl yaşarım
Ağlamam ardından, susar bakarım
Dert etme sen beni, ne varsa yakarım
***
Yazık, ah yazık
Doğmamış günahsız canımıza yazık
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım dertte
***
Can yoldaşım, can yoldaşım
Ner'desin, ner'desin ner'de?
Şimdi sensizim, şimdi bomboş
Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte
***
Buz kesti yüreğimi sen yoksun diye
Odamda öylesine tek başına dolanır dururum gecelerce
Elimde senin resmin, hani şu çerçevesiyle getirdiğin
Ve bir anı gözlerimde
Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana
Kulağına fısıldamıştım, hatırla
Sana benden bana senden başka herkes yabancı, herkes el
Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım
Asla birbirimizi bırakmak yok
Terk etmek yok, asla
Ama şimdi bilmiyorum ner'desin, ner'de
***
Ner'desin ner'de?
-
Yar gönlümde sızın var
Bak gülmüyor bu yüzüm
Ha sevdi ha sevecek derken
Bak dört yanım hep hüzün
Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim
Sonu ne olursa olsun vazgeçelim
Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin
Yemezler güzelim, yemezler güzelim
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Yar gönlümde sızın var
Bak gülmüyor bu yüzüm
Ha sevdi ha sevecek derken
Bak dört yanım hep hüzün
Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim
Sonu ne olursa olsun vazgeçelim
Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin
Yemezler güzelim, yemezler güzelim
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Diz çöksen yalvarsan dönüpde bakmam
Sende bunu aklına sok
Dünyada bir sen kalsan ben sana kalmam
Az biraz büyü de kendine gel başka yolu yok
Yok yok yoksa
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah!
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Eyvallah, eyvallah
Eyvallah, eyvallah
Güzelim bana eyvallah
Unuturuz elbet, unuturuz elbet
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
-
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Dilimin ucunda "gitme, dur" desem
Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem
Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar
Gururum önünde bir deli duvar
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme oof
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Sever mi sence bu yüreğim bir daha
Paylaşır her şeyi bir kalple daha?
Sen bana, ben sana böyle tutkunken
Ayrılırken reva mı sevdamıza?
***
Gidersen ömrüm bir sen daha
Nereden bulacak?
Ya bir daha görmezsem
Tanrım, ne olacak?
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bir ömür beni mahkum etme ah, ah
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Ah saplayıp o hançeri gönlüme
Bizi böyle bitirme
***
Yapamaz, yaşayamaz
Bu kalbim sensiz
Her şeyim, dur, gitme
Saplayıp gözlerini gönlüme
Bizi böyle bitirme
-
Boş ver
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Üç, dört
***
Boş ver
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Bak hâlime
Bak aynada gördüğün zalime
Billahi bir mutlu gün bilmedim
Eller görsün hayrını, ben görmedim
***
Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı?
Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı?
Şu âlem bir araya gelse bitti biten
Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver)
Aman
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of
***
Boş ver, yıllara boş ver
Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer
Sen kalbine şans ver, gidene yol ver
Kalbin elbet bir gün yeniden sever
***
Boş ver
-
Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne
Ağlarım koyu karanlıklarda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne
Ağlarım koyu karanlıklarda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Kahretmem yokluğuna, kahretmem ben sana
Yanarım kendi akşamlarımda
Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta
Yalnızım yalnız sonsuzluklarda
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Dönemem bir daha içim kan ağlasa da
Sorma, sen de sil beni
Yakarım kendimi, sana acı çektirmem
İster sev ister harca beni
Hataları, günahları bana bırak (bana bırak)
Güzel olan ne varsa al giderken
Anıları, dünleri yakarak (yakarak)
Mutluluğumu çaldın zaten
İçim kan ağlasa da
Yakarım kendimi
Yakarım kendimi, dönemem
-
Yar gönlümde sızın var
Bak gülmüyor bu yüzüm
Ha sevdi ha sevecek derken
Bak dört yanım hep hüzün
Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim
Sonu ne olursa olsun vazgeçelim
Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin
Yemezler güzelim, yemezler güzelim
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Yar gönlümde sızın var
Bak gülmüyor bu yüzüm
Ha sevdi ha sevecek derken
Bak dört yanım hep hüzün
Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim
Sonu ne olursa olsun vazgeçelim
Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin
Yemezler güzelim, yemezler güzelim
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Diz çöksen yalvarsan dönüpde bakmam
Sende bunu aklına sok
Dünyada bir sen kalsan ben sana kalmam
Az biraz büyü de kendine gel başka yolu yok
Yok yok yoksa
Hadi bana eyvallah
Yolun açık olsun inşallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah!
Unuturuz elbet evelallah
Günü gelir anlarsın sende
Nasıl dedirttin illallah
Eyvallah, eyvallah
Eyvallah, eyvallah
Güzelim bana eyvallah
Unuturuz elbet, unuturuz elbet
Nasıl dedirttin illallah
Hadi bana eyvallah
-
Bir masum kedi gibi koynuma
Kıvrılıp uyuduğun günler nerde
O bembeyaz o pamuk ayaklarınla
Odamda bıraktığın izler nerde?
Ben bir başkasını sahiplenirken
Sen bir yabancının gözlerine bakacaksın
Yıllar böyle akıp giderken
Sanma ki bensiz mutlu olacaksın
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye)
Hani yıldızındım senin yol gösterenin
Kaybolursun bensiz uzaklarda
(Ah)
Sen bilmezsin bu hayat çok zalim bebeğim
Harcanırsın zalim tuzaklarda
Bir daha böylesine sevilecek misin?
Böylesine deli saçmaca sebepsizce
Kalbimi parçalayan bu gidişin
Hesabını mahşere bıraktım çaresizce
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye)
Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım
Sensizliğe alışmaktan yok başka çare
Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan
Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye
Diğerleriyle aynı hikaye
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye
Diğerleriyle aynı hikaye
(Diğerleriyle)
Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye (nasıl oldu?)
Diğerleriyle aynı hikaye... (nasıl?)
Aynı hikaye (oho)
Aynı hikaye bu aşkta aynı hikaye (anladım, anladım)
Diğerleriyle aynı hikaye...
-
Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım
Doğmasın günlerim, dargınım
Ne derdim söylerim of ne derman beklerim
Dönerim karanlığa, giderim
***
Sonunda sen de el oldun el bir anda
Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla?
Unutmak en acı, en hain son
Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni)
***
Hatırla, of
Sen de hatırla bir an bile olsa
Hatırla, of
Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda
***
Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım
Doğmasın günlerim, dargınım, of
Ne derdim söylerim of ne derman beklerim
Dönerim karanlığa, giderim
***
Sonunda sen de el oldun el bir anda
Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla?
Unutmak en acı, en hain son
Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni)
***
Hatırla, of
Sen de hatırla bir an bile olsa
Hatırla, of
Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda
***
Hatırla, hatırla
Uçan martılarda, esen rüzgârlarda
Yağan yağmurlarda, her anında hatırla
Hatırla, hatırla sen de beni
Yalnız kaldığında arkanı dön bir bak
Gözlerim seninle, kalbim seninle, ruhum seninle
***
Hatırla, of (ruhum seninle, sen de hatırla)
Yaşananları hatırla, of (hatırla)
Hatırla, of (hatırla)
Hatırla
-
Sorma sorma
Nasıl geçti
Sensiz yıllar
Yıllar
***
Bir aşk rüzgarıydı
Esip geçti
Ardında boynu bükük
Hatıralar
***
Nöbet tutar yokluğun
Vurur geçer gecenin bir ortasında
Kıydılar bize gençliğimize
Hesabım yalancı yıllarla
***
Her şeyde biraz sen varsın
Baktığım her yerde gözlerin
Koklarım yastığını hala
İçimdeki hüzünlerde senin izlerin
-
Yeter, usandım artık
Yalan, dört yanım yalan sevdalar
Vurur kalbime hain
Hasret kokan dalgalar
Derken inandım aşka seninle
Sevmekten kim ölmüş doğru insansa eğer?
İyi ki varsın, sevgili aşkım
Adarım ömrümü, sana değer
Gerçek aşk bu, hiç yalan yok
Onunla bununla reklama hiç gerek yok
Vallahi yok, yok, yok
Başkası yok, yok, yok
Kalbimin sahibi sensin, çıtırım
Vallahi yok
Billahi yok
Kalbimin sultanı sensin, çıtırım
Yeter, usandım artık
Yalan, dört yanım yalan sevdalar
Vurur kalbime hain
Hasret kokan dalgalar
Derken inandım aşka seninle
Sevmekten kim ölmüş doğru insansa eğer?
İyi ki varsın, sevgili aşkım
Adarım ömrümü, sana değer
Gerçek aşk bu, hiç yalan yok
Onunla bununla reklama hiç gerek yok
Vallahi yok, yok, yok
Başkası yok, yok, yok
Kalbimin sahibi sensin, çıtırım
Vallahi yok
Billahi yok
Kalbimin sultanı sensin, çıtırım
Vallahi yok
Billahi yok
Kalbimin sahibi sensin, çıtırım
Vallahi yok
E, billahi yok
Gönlümün sultanı sensin, çıtırım
Vallahi yok, yok, yok
Başkası yok, yok, yok
Kalbimin sahibi sensin, çıtırım
Vallahi yok
Billahi yok
Kalbimin sultanı sensin, çıtırım
Çıtırım, çıtırım
Çıtır çıtırım
Ah
Sensin, çıtırım
Çıtırım, çıtırım
Çıtır çıtırım
Ah
Sensin, çıtırım
Gönlümün sahibi sen, sensin, çıtırım