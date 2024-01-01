Gökhan Özen

Öldürür Sevdan Delisin deli, böyle ayrılık olur mu? Delisin deli, can bedenden hiç kovulur mu? *** Yaz baharın, güz olunca Gönlüne hüzün dolunca Sende bensiz el ocağında, anlayacaksın *** Yaz baharın, güz olunca Günlerin hesap, sorunca Sende bensiz el ocağında, ağlayacaksın *** Hatıralar, sayfa sayfa Kalbimde sen, parça parça Bu gidişle en sonunda Yaşatmaz beni, öldürür sevdan *** Hatıralar, sayfa sayfa Kalbimde sen, parça parça Bu gidişle en sonunda Yaşatmaz beni, öldürür sevdan *** Delisin deli, böyle ayrılık olur mu? Delisin deli, can bedenden hiç kovulur mu? *** Yaz baharın, güz olunca Günlerin hesap, sorunca Sende bensiz el ocağında, ağlayacaksın *** Hatıralar, sayfa sayfa Kalbimde sen, parça parça Bu gidişle en sonunda Yaşatmaz beni, öldürür sevdan *** Hatıralar, sayfa sayfa Kalbimde sen, parça parça Bu gidişle en sonunda Yaşatmaz beni, öldürür sevdan *** Öldürür sevdan

Bize Aşk Lazım Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil

Resimler Hayaller Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken Yitirdik, hikâyemiz böyle Ne biliyorsun kim güler sonunda? Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de *** Sana kalmaz, kime kalmış ki? Bu malla mülkle kandıran dünya, oynak böyle Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken Yitirdik, hikâyemiz böyle Ne biliyorsun kim güler sonunda? Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de *** Sana kalmaz, kime kalmış ki Bu malla mülkle kandıran dünya, kalleş böyle Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle *** Hiç söyle, hiç söyle Hiç söyle, hiç söyle *** Resimler hayaller, paramparça Senin de gözlerin, uzaklara Öylece, dalmıyor mu hiç?

Vah Vah (R&B) Demek yalan vaatler Ateşini söndürdü Demek yangın gözlerim Seni geri döndürdü *** Sakın benden aşk dilenme Hani bulmuştun eşini? Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle O sallasın beşiğini *** Çok mahsun gördüm seni *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah *** El değmemiş aşkımızın Resimleri bende durur Bakıyorum yere düşmüş Sendeki şahane gurur *** Sakın benden aşk dilenme Hani bulmuştun eşini? Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle O sallasın beşiğini *** Çok hicaz gördüm seni *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah *** Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın? Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın? Bu ibretlik hâlinle Vah sana, vah sana, vah Çok hicaz gördüm seni

Bize Aşk Lazım (R&B) Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı Ve şimdi onlar bana mı düşman? Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı Ve şimdi onlar bin kere pişman Vallahi billahi bin kere pişman *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil *** Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir Sen gitsen gölgem peşinden gelir Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil

Kınalım Göz görmeyince gönül katlanır Ben sensizliğe neden katlanamıyorum? Her şey yerinde kalbimden başka Kalbimi sana verdim, alamıyorum *** Ah benim kınalım, yüreği yaralım Kimlerle gülelim avunalım? Olmaya sen karası bahtımın Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun? *** Ah benim kınalım, yüreği yaralım Kimlerle gülelim avunalım? Olmaya sen karası bahtımın Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun? *** Sen buna sevmek mi diyorsun? Göz görmeyince gönül katlanır Ben sensizliğe neden katlanamıyorum? *** Her şey yerinde kalbimden başka Kalbimi sana verdim, alamıyorum Ah benim kınalım, yüreği yaralım Kimlerle gülelim avunalım? Olmaya sen karası bahtımın Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun? *** Ah benim kınalım, yüreği yaralım Kimlerle gülelim avunalım? Olmaya sen karası bahtımın Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun? *** Sen buna sevmek mi diyorsun? Olmaya sen karası bahtımın Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun? Sen buna sevmek mi diyorsun?

Yüzyılın Aptalı Şimdi ben yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha seni seveceğim? Bakma yüzüme bakma Elimi tutuma Hiç Kendini boşuna kasma İnanmam (inanmam) Bundan böyle sana inanmam (inanmam, inanmam) Candın ömrüme anlamdın Niye kararsız kaldın? Düşün içimde kor kor yanan ateşken Kalbimde buz gibi dağıldın Bedeli neyse, acısı neyse Ben çekerim, ben öderim Senle gurursuz yaşamaktansa Gururlu kalsın yüreğim Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha sana döneceğim? Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha seni seveceğim? (Seveceğim) Bakma yüzüme bakma Elimi tutuma Hiç Kendini boşuna kasma İnanmam (inanmam) Bundan böyle sana inanmam (inanmam, inanmam) Candın ömrüme anlamdın Niye kararsız kaldın? Düşün içimde kor kor yanan ateşken Kalbimde buz gibi dağıldın Bedeli neyse, acısı neyse Ben çekerim, ben öderim Senle gurursuz yaşamaktansa Gururlu kalsın yüreğim Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha sana döneceğim? Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha seni seveceğim? Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha seni seveceğim? Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki Bi daha seni seveceğim?