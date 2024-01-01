Gökhan Özen

Oyna Şarkı Sözleri
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Sağıma baktım kafayı bulanlar
Soluma baktım avlanan var
Bu gece yarısı burada olanlar
Tarzıma uymaz ama beni ne bağlar
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Oyna hadi hadi hadi oyna
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Yükünü tutmuş malı götürenler
Özünü yitireni bize gönder
Düzene uyma içine atma
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Hadi durma hadi hadi ses ver
Oyna hadi hadi hadi oyna
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan geceyi patlat
***
Kanıma dokunuyor gözlerinde kaybettiğim aşkı görmek
İçler acısı bu hâllerimize her gün her gece yaşlar dökmek
Yolumuza bakalım bundan böyle yok sevmek yok incinmek
İşimiz gücümüz başaranları yermek kritize etmek politize etmek
Aynı havayı solumamız tek ortak alanımızdı
Onu da bok ettiniz ya nükleerdi organikti tüydü kıldı
Eğitim azdı işine geldi hep susuldu göz yumuldu
İç savaş masallarıyla onların da kasası doldu
Politikalardan anlamam ben, sevgiyi bilirim en derininden
Bak kalkmış eğlenmeye gelmiş herkes gece gece buralara zaten
Aynaya baktım kendimi gördüm nasıl insandım sağır ve kördüm
Bunları boşver kafana da takma ritmime ses ver, ses ver, ses ver
***
Oyna hadi hadi hadi oyna
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan geceyi patlat
***
C'mon everybody put your hands up
Hadi dj hadi bizi oynat
Kimini sağdan kimini soldan
Kimini yandan ritmi patlat
***
C'mon everybody put your
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put
C'mon everybody put