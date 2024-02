Gökhan Özen

Sağıma baktım kafayı bulanlar Soluma baktım avlanan var Bu gece yarısı burada olanlar Tarzıma uymaz ama beni ne bağlar *** Oyna hadi hadi hadi oyna *** Yükünü tutmuş malı götürenler Özünü yitireni bize gönder Düzene uyma içine atma *** Hadi durma hadi hadi ses ver Oyna hadi hadi hadi oyna *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan geceyi patlat *** Kanıma dokunuyor gözlerinde kaybettiğim aşkı görmek İçler acısı bu hâllerimize her gün her gece yaşlar dökmek Yolumuza bakalım bundan böyle yok sevmek yok incinmek İşimiz gücümüz başaranları yermek kritize etmek politize etmek Aynı havayı solumamız tek ortak alanımızdı Onu da bok ettiniz ya nükleerdi organikti tüydü kıldı Eğitim azdı işine geldi hep susuldu göz yumuldu İç savaş masallarıyla onların da kasası doldu Politikalardan anlamam ben, sevgiyi bilirim en derininden Bak kalkmış eğlenmeye gelmiş herkes gece gece buralara zaten Aynaya baktım kendimi gördüm nasıl insandım sağır ve kördüm Bunları boşver kafana da takma ritmime ses ver, ses ver, ses ver *** Oyna hadi hadi hadi oyna *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan geceyi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put